Se vende por 1.3 millones un cortijo de lujo en Teruel con 135 hectáreas: tiene piscina interior y vistas a un pantano

La expresión "quién tiene un amigo tiene un tesoro" es, sin duda, una gran verdad. Sin embargo, cuando uno se encuentra ante propiedades de este calibre, el significado de la frase adquiere un matiz distinto.

En este caso, el tesoro no es solo metafórico, es tangible, visible y de magnitudes colosales. Porque quien tiene la capacidad de poseer una finca de estas características no solo cuenta con un activo de enorme valor, sino que, en sentido literal, es dueño de un auténtico tesoro.

Se trata de un cortijo de alto standing ubicado a tan sólo 8 kilómetros de Teruel, el cual se encuentra publicado a la venta por 1.350.000 euros. Un precio elevado pero acorde teniendo en cuenta las dependencias y amenidades que posee la finca.

Así es la propiedad

Volviendo a citar al refranero español, "más vale una imagen que mil palabras". La propiedad se encuentra en primera línea del Pantano del Arquillo de San Blas, ofreciendo una estampa privilegiada, a 1.000 metros de altitud.

Vistas y ubicación del cortijo Inmobiliaria Lauria y Luxury Estate

El terreno suma unas 135 hectáreas, de las cuales 36 se destinan al cultivo de cereal. El resto lo conforman monte bajo y sabinas, rodeadas por el embalse, lo que convierte el entorno en un auténtico refugio natural.

La propiedad cuenta con un edificio principal, dos apartamentos independientes y varias construcciones auxiliares. Entre ellas, un edificio exclusivo con piscina climatizada, un garaje cerrado para tres vehículos y una nave multiusos con techos de gran altura.

La vivienda principal tiene nada menos que 400 metros cuadrados construidos. Mantiene el estilo tipo Parador, con maderas nobles, suelos rústicos y muros originales de hasta 85 centímetros. Ideales para cobijarse del frío turolense.

En la planta baja destaca una cocina de diseño de 45 metros cuadrados, así como su salón, que ocupa más de 100 metros cuadrados y se presenta como un espacio abierto y luminoso perfecto para pasar tiempo en familia. Junto a el también encontramos un baño completo y una pequeña bodega en el sótano.

La planta superior alberga seis amplios dormitorios exteriores, todos de gran tamaño. Sin embargo, la joya de la corona de la planta es la estancia principal, ya que dispone de baño en suite y acceso a una terraza de unos 20 metros cuadrados con vistas directas al embalse.

Exterior casa principal y uno de sus dormitorios Inmobiliaria Lauria y Luxury Estate

Entre los edificios anexos se incluyen un chalet independiente con barbacoa, un loft adosado y una casa-almacén de 120 metros cuadrados. A ello se suma un garaje independiente y una zona de depósitos de agua en el acceso a la finca.

La finca es autosuficiente, con energía solar, doble sistema de calefacción y dos pozos de agua potable de gran caudal. La piscina interior, climatizada y con vistas panorámicas al pantano, completa una propiedad diseñada específicamente para disfrutar de la naturaleza con absoluta privacidad.