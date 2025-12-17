La receta de la abuela aragonesa que triunfa en toda España por Navidad: "Solo se necesitan 3 ingredientes"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

La Navidad es, sobre todo, tiempo de juntarse. De volver a ver a la familia, sentarse alrededor de la mesa y ponerse al día entre risas, anécdotas repetidas y alguna discusión inevitable.

Son días de casa llena, de horarios flexibles y de sobremesas largas en las que lo importante no es el reloj, sino estar juntos, aunque sea solo unas horas. En esas reuniones, la comida tiene un papel clave.

Cada familia tiene sus platos de siempre, esos que solo se hacen en Navidad y que, si faltan, parece que no es lo mismo. En estas celebraciones navideñas se ha colado en todos los hogares españoles una receta que pocos saben que es aragonesa: el guirlache.

Durante la Navidad se cocina más de la cuenta, se prueba todo y se repite sin pensar demasiado en las consecuencias. Las recetas pasan de padres a hijos casi sin apuntarse, porque se hacen 'a ojo' y como se han hecho toda la vida.

Y en Aragón, no vamos a engañarnos, somos muy lamineros. Nos gusta el dulce y en Navidad todavía más. Turrones, guirlache, frutas de Aragón, chocolates… siempre hay algo para picar después de comer con el café.

Aquí el dulce no es un extra, es parte del plan, y pocas cosas representan mejor las fiestas que una mesa con sobremesa larga y algo crujiente o azucarado a mano.

Evidentemente el guirlache no falta en ninguna sobremesa. Si se te ha olvidado comprarlo en el supermercado, no te preocupes, la receta es sencilla y solo requiere de 3 ingredientes.

El guirlache de Aragón

El guirlache es un dulce tradicional hecho de almendras y caramelo solidificado, muy popular en regiones como Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y especialmente en fechas navideñas.

Su nombre actual proviene del francés grillage, que significa 'tostado', un término que describe bien el proceso de caramelización que define este turrón. Esta palabra comenzó a circular entre los reposteros del siglo XVIII y XIX, aunque preparaciones similares aparecen en textos culinarios españoles del siglo XVIII.

Turrón de guirlache de Aragón.

Sus raíces históricas se remontan a una mezcla de culturas. Se cree que la técnica de trabajar azúcar con frutos secos tiene conexiones con la cocina árabe medieval, que utilizaba miel y frutos secos en dulces concebidos para festividades y celebraciones.

Con el tiempo, la influencia francesa de la palabra y la tradición española de turrones se fusionaron en lo que hoy conocemos como guirlache.

A diferencia de otros turrones por ejemplo, el turrón de Alicante, que lleva almendras algo machacadas, o el turrón de Jijona, con almendra totalmente molida, el guirlache destaca por la presencia de almendras enteras, que aportan textura crujiente y un sabor más rotundo.

La magia del guirlache radica en su sencillez endulzada con maestría: azúcar caramelizada, frutos secos y, en muchas recetas tradicionales, un toque de limón. Sin embargo, el truco de las abuelas aragonesas es hacerlo con anís.

El resultado es un dulce crujiente, aromático y lleno de historia, que sigue siendo un imprescindible en los hogares españoles durante el mes de diciembre.

Cómo hacer guirlache