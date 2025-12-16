Aterriza en el centro de Zaragoza un mercado gastronómico: "Habrá catas, showcookings y talleres gratis"

Zaragoza vuelve a oler a trufa. La V Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza se celebrará los próximos 20 y 21 de diciembre en pleno centro de la capital, en el Mercado de Puerta Cinegia.

El mercado gastronómico cuenta con una programación abierta al público que combina divulgación, gastronomía y actividades para todos los públicos: "Habrá catas, showcookings y talleres para familias".

El evento está organizado por la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa), en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación de Zaragoza, y forma parte de las V Jornadas de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza, que se desarrollan a lo largo de todo el mes de diciembre.

El objetivo es acercar la trufa negra (la Tuber melanosporum) a la ciudadanía, poner en valor su importancia económica y social y mostrar el trabajo que hay detrás de este cultivo estratégico para el medio rural aragonés.

Aragón es actualmente el principal productor mundial de trufa negra, y solo la provincia de Zaragoza cuenta con más de 2.100 hectáreas dedicadas a este cultivo, una cifra que consolida su liderazgo internacional.

Programación

La cita de Puerta Cinegia se convierte este año en el epicentro urbano de estas jornadas. Durante el sábado 20 de diciembre, el mercado de trufa fresca y productos trufados abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

A lo largo del día, el público podrá participar en talleres familiares, como la actividad "Descubre todos los secretos de la trufa a través de un microscopio", pensada para acercar la ciencia de este hongo a los más pequeños de forma didáctica y participativa.

La gastronomía tendrá un papel protagonista. El sábado al mediodía se celebrará un showcooking y taller de cocina impartido por La Zarola, mientras que por la tarde tendrá lugar una cata maridada de tapas trufadas y cervezas artesanas, en colaboración con Cerveceros Caseros de Zaragoza. Ambas actividades son gratuitas, con inscripción previa.

El domingo 21 de diciembre, el mercado continuará en horario de 11.00 a 14.00 horas, junto a nuevas sesiones del taller familiar y una cata maridada con vinos y tapas trufadas, organizada junto a Bodega Enate.

Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa.

Taller de cocina con La Zarola . Sábado 20 de diciembre, a las 12.00. Inscripciones AQUÍ.

Cata maridada con cervezas artesanas y tapas trufadas . Con Cerveceros Caseros de Zaragoza. Sábado 20 de diciembre, a las 18.00. Inscripciones AQUÍ.

Cata de vinos y tapas trufadas. Con Bodega Enate. Domingo 21 de diciembre a las 12.00. Inscripciones AQUÍ.

Más allá del calendario festivo, las jornadas refuerzan un mensaje de fondo: la trufa como motor de desarrollo rural. Desde la Diputación de Zaragoza y el CITA se subraya la importancia de la investigación sobre el terreno, el estudio de suelos y el acompañamiento técnico a los truficultores para garantizar la calidad y la sostenibilidad del cultivo.

La trufa negra vuelve así a ocupar su lugar. Del campo a la mesa. Del territorio al corazón de la ciudad.