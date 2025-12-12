Este es el mejor pueblo de Zaragoza para una escapada en Navidad: mercadillo, parque de hinchables y un Belén viviente

Durante las fechas más bonitas y especiales del año, cada lugar de Aragón, hasta el más escondido, se viste de Navidad para poner luz y contagiar alegría. Muchos pueblos de Zaragoza se transforman en pequeños refugios navideños donde el tiempo parece ir más despacio. Escaparse a uno de estos rincones es descubrir la esencia de la Navidad más auténtica: plazas tranquilas adornadas con luces, aromas de dulces tradicionales y la hospitalidad cálida de sus habitantes.

Se podría hacer un recorrido por cada uno de los pueblos que presentan una Navidad con encanto. En este caso, vamos a hablar de la localidad de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza, en la comarca del Bajo Cinca. En coche, se encuentra a 1 hora y media de la capital, haciendo posible una escapada en el día.

El pasado fin de semana, como ocurrió en numerosos puntos de la geografía nacional, dio la bienvenida a la Navidad. Las luces de las calles y plazas se encendieron, al igual que el Árbol de Navidad elaborado por los alumnos del Centro de Formación Profesional Santa Agatoclia.

Con un acto que reunió a los vecinos y que estuvo acompañado de una degustación de chocolate caliente, comenzó el programa de actividades navideñas.

En ese calendario, que se prolongará hasta la festividad de Reyes, se ha celebrado ya la Audición de Navidad del Coro de Mequinenza, pero quedan otros muchos.

Actividades

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música “José Ferrer” ofrecerán su Concierto de Navidad el jueves 18 de diciembre y la Orquesta de Mequinenza ha programado su recital navideño, centrado en “El Cascanueces” de Tchaikovsky, el sábado 20 de diciembre.

No faltarán citas ineludibles de la Navidad mequinenzana como la celebración del Mercadillo Navideño, la llegada de Papá Noel, el Baile de Año Nuevo y la visita de los Reyes Magos.

El Mercadillo, con repostería, manualidades, artesanía, un parque de hinchables y la representación del Belén viviente, se celebrará este sábado 13 de diciembre desde las 16.00. Santa Claus recorrerá las calles de la localidad el miércoles 24 de diciembre a partir de las 17.30.

Tras las campanadas de fin de año, el jueves 1 de enero, la Sala Vora Riu abrirá sus puertas para celebrar el primer baile del año y el lunes 5 de enero llega la noche más mágica con la visita de los Reyes Magos precedida por un pasacalle que comenzará a las 17.30.

Por otra parte, el Spai Jove amplía sus horarios coincidiendo con el inicio del periodo no lectivo, lo hará del 19 de diciembre al 4 de enero a excepción de Nochebuena, Navidad, San Esteban, Nochevieja y Año Nuevo, en su horario habitual, de 16.00 a 21.00.

La Ludoteca de Invierno tendrá su edición navideña los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero en la Sala Vora Riu. También pensando en los más pequeños se ha programado una actividad de hinchables el 4 de enero a las 16.00.

Encendido de luces Mequinenza. Ayuntamiento de Mequinenza

Por último y durante toda la Navidad, se desarrollarán dos campañas impulsadas desde el Ayuntamiento de Mequinenza: el III Concurso de Decoración Navideña, dirigido a viviendas particulares, comunidades de vecinos, calles y plazas, y una nueva edición de la campaña de promoción del comercio local bajo la denominación “MequiRascaXecs”.

Los interesados en participar en el Concurso deberán inscribirse hasta el 19 de diciembre en la Oficina de Atención al Ciudadano de Mequinenza en horario de 9 a 14 horas.

“MequiRascaXecs” repartirá cerca de 10.000 euros en premios de 10, 5 y 3 euros por las compras realizadas hasta el 6 de enero en los 24 establecimientos participantes en la campaña y que podrán canjearse a partir de esa fecha hasta el 7 de marzo.

Con un sinfín de atractivas actividades, el Ayuntamiento de Mequinenza invita a todos los vecinos, así como a visitantes, a participar en ellas, todas gratuitas, así como a disfrutar de los encuentros, la cultura y la tradición en estas fechas tan señaladas. En definitiva, compartir el espíritu de la Navidad en un ambiente festivo y familiar.