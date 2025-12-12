EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita al estreno de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ en los Cines Palafox: así puedes recoger tus entradas

Para conseguir tu entrada solo tienes que pasarte por nuestras oficinas el martes 16 de diciembre a partir de las 10.00.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita al estreno de ‘Avatar: Fuego y Ceniza', la tercera entrega de una de las sagas más taquilleras de la historia del cine.

Este tercer viaje a Pandora permitirá conocer al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

El estreno será el próximo viernes 19 de diciembre a las 18.30 en los Cines Palafox de Zaragoza.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de GRUPO INTEGRA y ECO ADVANCE, así como con la colaboración de CINES PALAFOX y TAPIGRAMA SOFÁS.

Al estreno también acudirá el león de EL ESPAÑOL, y con él podrán hacerse fotos todos los asistentes -mayores y niños- para entrar en el sorteo de una suscripción anual al periódico que dirige Pedro J. Ramírez.

Participar es muy sencillo. Solo tienes que subir tu foto junto al león de EL ESPAÑOL a Instagram con la etiqueta #EstrenoElEspañol el mismo día del estreno y citar a @elespanoldearagon.

En esta nueva entrega de Avatar, la familia de Jake Sully y Neytiri debe hacer frente al luto por la muerte de Neteyam. Este dolor se agrava al enfrentarse a una nueva y agresiva tribu Na'vi llamada el "Pueblo de Ceniza", liderada por la implacable Varang.

La película explora un conflicto más intenso en Pandora, donde surgen nuevos dilemas morales y la estabilidad del planeta se ve amenazada por el choque interno entre clanes.

Las diez primeras personas que pasen por nuestras oficinas en el paseo de la Independencia nº 27, 4ª planta, el martes 16 de diciembre a partir de las 10.00, conseguirán una entrada doble para asistir al estreno el próximo viernes 19 de diciembre a las 18.30 en la sala 6 de los Cines Palafox y vendrá con una gran sorpresa para los asistentes.

Para hacerse con ellas será imprescindible seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en Instagram (@elespanoldearagon) y Tik Tok (@elespanoldearagon).

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN quiere dar las gracias de esta forma a sus lectores. En poco más de un año, el diario ha escalado hasta el segundo puesto de los periódicos más leídos en la Comunidad.

Los últimos datos de Gfk DAM, el medidor oficial de consumo digital en España que validan tanto la competencia como los profesionales del sector, otorgan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN 571.790 usuarios únicos en la región en el mes de octubre, con un crecimiento de más de 48.637 lectores respecto a septiembre.