Conchita, abuela cocinera de 84 años, sobre su mejor receta de carrilleras: "Es para 4 personas y me ha costado sólo 6 euros"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Lo que dice una abuela es ley, y más si se trata de cocina. Por mucho que intentes replicar cualquier plato de estas, siempre hay algún truco o paso secreto que convertirá tu obra culinaria en un meritorio segundo puesto.

Pocas abuelas cocineras hay más populares que Conchita Polo. A sus 84 años, la zaragozana sigue compartiendo sus trucos a la hora de preparar recetas tradicionales.

Su desparpajo frente a la cámara y la naturalidad con la que explica cada plato le han permitido ganarse un hueco todos los lunes en Aragon Radio, además de acumular millones de visitas en las redes sociales de Maximiliana, una empresa de móviles para mayores creada por su nieto y de la que es community manager.

Receta de carrilleras

Como se dice popularmente, "del cerdo hasta los andares...", haciendo referencia a que todo lo que proviene de este animal está espectacular. En esta ocasión, te traemos una receta infalible de carrilleras en su salsa (mofletes del animal).

No todo lo bueno tiene por qué ser caro. Esta vez, Conchita ha demostrado que con un poco de maña se puede preparar un plato de carrilleras para cuatro personas sin dejarse el bolsillo. El ingrediente principal (la carne) le costó por aquel entonces sólo 6 euros y, como ella misma dice, "no es barato pero se puede llevar", siendo compatible el buen sabor con los precios ajustados. Y más a día de hoy.

Si quieres destacar esta Navidad, te recomendamos que uses los siguientes ingredientes con los pasos que recomienda Conchita:

Ingredientes Ingredientes 4 carrilleras de cerdo

Una cebolla

2 zanahorias

Un puerro

Dos ajos

3 hojas de laurel

Harina

Sal

Pimienta negra

Orégano

Tomate frito (también se puede natural)

Vino tinto de Aragón Paso 1 Preparar la harina en un plato y comenzar a enharinar las carrilleras Paso 2 Sazonar la harina con sal y un poco de pimienta negra para darle sabor y "vidilla" Paso 3 Calentar el aceite en la olla (mejor olla exprés por que reduce el tiempo de cocción a 40 minutos) y echar las carrilleras para sellarlas por ambos lados Paso 4 Retirarlas del aceite y dejar las carrilleras en un plato Paso 5 En el mismo aceite donde se sellaron las carrilleras, añadir la verdura picada (cebolla, zanahoria, puerro, ajos) Paso 6 Agregar las hojas de laurel (tres 'hojitas') y un poco de sal a la verdura Paso 7 Darle vueltas a la verdura hasta que quede bien "pochadita" Paso 8 Añadir orégano Paso 9 Incorporar el tomate: si es natural, se recomienda pocharlo junto con la verdura, pero si es tomate frito, se añade ahora y se le da un poco de vuelta Paso 10 Una vez que la verdura está lista, vuelva a meter las carrilleras en la olla (en el guiso) Paso 11 Bañarlas con vino tinto de Aragón Paso 12 Deje cocinar durante 40 minutos (si se hace con olla exprés) Paso 13 Una vez transcurrido el tiempo, espere a que el pitorro de la olla baje completamente y a continuación, retira las carrilleras de la olla y colóquelas en una cazuela Paso 14 Tritura la salsa (toda la verdura cocida) hasta que quede "fina fina" Paso 15 Vierte la salsa triturada sobre las carrilleras en la cazuela Paso 16 Deje que las carrilleras den un pequeño hervor en su salsa (durante dos o tres minutos) para que se impregnen bien Paso 17 Servir el plato

El resultado final es un plato que puede prepararse en un tiempo bastante flexible: desde unos 40 minutos hasta una hora y media. Todo depende de si se utiliza o no la olla exprés, uno de los grandes trucos para acelerar la receta sin perder sabor.

El otro truco, sin embargo, no tiene que ver con la carne, sino con el vino. En lugar del clásico Pedro Ximénez, Conchita recomienda sustituirlo por un vino de Aragón que, según sus palabras, "va a dar mucha más fuerza y sabor". Las denominaciones de origen más emblemáticas de la tierra (Cariñena, Borja o Calatayud) funcionan perfectamente para sumarse al guiso y aportar ese toque distintivo que realza las carrilleras.

Además, para redondear el plato y potenciar aún más el resultado, se puede acompañar con un puré de patata, arroz o incluso unas patatas fritas o asadas. La elección dependerá de la cantidad de salsa que haya en el guiso y del tipo de textura que se quiera lograr en el conjunto.

Rico y saludable

Igual que ocurre con el dinero, lo rico no tiene por qué ser insano. En el caso de las carrilleras en su salsa, Conchita lo tiene claro, se trata de un plato "con mucha proteína, hierro, sin grasa, buenas para el colesterol, tienen vitamina B12, fósforo. Pero sobre todo proteína y poca grasa, que es lo que nos interesa", afirma.

Si quieres lucirte esta Navidad, las carrilleras en su salsa de verduritas promete ser todo un rival capaz de hacer frente a míticos como el marisco o el pollo asado.