Javier García, propietario de un almacén con 13 empleados: "Nos preparamos para diciembre desde agosto"

¿Quién no ha escuchado la historia alguna vez de aquel que invirtió en Bitcoin y hoy tiene la vida solucionada? Algo parecido ocurrió hace una década con el e-commerce, un sector que ha dado grandes alegrías a aquellos que decidieron apostar todo por el comercio digital.

Javier García, CEO y cofundador de LolaPix, fue uno de ellos. Junto a sus dos socios, vio una oportunidad clara en el sector del regalo personalizado, una actividad muy paralela a lo que ya hacían en el mundo del merchandising.

Aunque los inicios fueron complicados, sobre todo por competir con gigantes del sector como Fotoprix, tenían una certeza: "Nuestra única posibilidad de vender era que los clientes nos encontraran en Google", comenta Javier a El Español de Aragón.

Desde el primer día apostaron por el canal digital. "Nosotros ya nacimos 100% digital", recuerda Javier, y tras 9 años podemos decir que fue todo un acierto. Poco a poco fueron ganando visibilidad, clientes y tracción en un mercado que entonces todavía estaba en plena transformación.

El crecimiento exponencial llegó cuando integraron todo su sistema de tienda en Amazon. No solo aumentó el alcance, sino también su capacidad de competir internacionalmente.

“El aumento en ventas también fue directamente relacionado con la incorporación de productos de todo nuestro porfolio a Amazon, vas creciendo simplemente por el hecho de tener más catálogo”, explica Javier.

Hoy LolaPix presume de ser "la empresa líder en venta de regalos personalizados en Europa a través de Amazon". Lo que empezó con tres personas es ahora una compañía con 13 empleados y una nave en Cadrete desde donde producen y envían regalos personalizados a medio mundo.

La venta online en Navidad

Navidad es la fecha por excelencia del gasto, sobre todo materializado en compras online. Solo en 2024, las ventas online en España crecieron un 11% y alcanzaron los 9.500 millones de euros, siendo la semana de Navidad el momento más explosivo del año, con un aumento del 57% en volumen de compras respecto al año anterior.

Este crecimiento viene acompañado de un mayor gasto medio, que en Navidad se estima ya en 243 euros por persona, un 11,46% más que en 2023. Un escenario perfecto para que nichos específicos muy útiles en estas fechas como los productos personalizados se conviertan en protagonistas.

Y es precisamente en ese universo donde entra Javier, cuya nave ubicada en Cadrete concentra el 20% de su facturación anual solo en ese mes.

Cada pedido cuenta, y la presión logística se multiplica a medida que se acerca la Navidad. Además, el hecho de trabajar con "Amazon Prime" requiere de una inmediatez casi instantánea.

Por eso, la preparación comienza mucho antes. "Nos preparamos para diciembre desde agosto. Además, contratamos a más personas para esta campaña, ahora van a entrar dos nuevos empleados", afirma.

LolaPix, como muchas otras empresas, ve en diciembre el momento más importante de todo el año. La gestión y la logística deben estar muy cuidadas, ya que un error (como puede ser el fallo de una máquina) puede pagarse 'muy caro'.