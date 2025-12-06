La receta típica aragonesa ideal para cocinar esta Navidad: se hace en una hora y media con el horno a 150 grados

0 votos

Seguro que si has tenido alguna comida familiar en las últimas semanas, no se habrá pasado por alto el tema estrella de estos días: cómo organizar la Navidad.

Cada año se repite el mismo debate, elegir en qué casa se cenará en Nochebuena o dónde se reunirá toda la familia el día de Navidad. A eso se suma la eterna cuestión de los menús, especialmente para los más 'cocinillas', que empiezan a planificar qué preparar en estas fechas tan especiales, conocidas por sus atracones memorables y raciones generosas.

Aunque muchas familias tienen ya establecidos sus menús navideños desde hace años, dejar un pequeño espacio para la innovación puede ser todo un acierto. En este sentido, un plato típico de Aragón se está ganando un hueco entre las opciones más tradicionales, rivalizando incluso con propuestas tan habituales como el marisco o el pollo asado.

Efectivamente, nos referimos al emblemático Ternasco de Aragón. Este cordero cocinado al horno con unas buenas patatas asadas al punto de aceite es toda una obra de arte. Además, su elaboración permite ciertas licencias, algo que ya depende de la imaginación culinaria de su chef.

¿Cómo hacer el Ternasco de Aragón asado?

Prepararlo bien no requiere de mucha 'maña', solo tiempo y mimo. Lo primero es encender el horno a 150 grados (arriba y abajo) y dejar que coja temperatura mientras nos ponemos con la base del asado: unas patatas cortadas en rodajas gruesas que, colocadas en una bandeja con sal, laurel, un toque de ajo-aceite y agua hasta cubrir.

Con las patatas listas, llega el turno de la protagonista. La paletilla de Ternasco de Aragón se sala por ambos lados, se unta con un poco de aceite y se acomoda en otra bandeja, con la piel hacia abajo.

Asimismo, añadir unos dientes de ajo y unas ramas de tomillo aromatizarán el sabor del plato, aportando esa fragancia inconfundible que invade la casa incluso antes de sentarnos a la mesa.

Las dos bandejas van al horno a la vez, cada una en una repisa diferente, las patatas al suelo del horno y el ternasco a media altura. Pasada media hora, se da la vuelta a las paletillas y se riegan con un chorrito de vino blanco, un gesto sencillo que potencia el sabor y mantiene la carne jugosa mientras avanza la cocción lenta.

Treinta minutos después, otro remojo, esta vez con medio litro de agua, y un tramo final de 45 minutos de horno. Cuando la carne está en su punto, no hay duda: piel crujiente, color tostado y ese aroma inconfundible que vaticina el atracón.

Solo queda trocear la paletilla (que ya estaba marcada antes de entrar al horno) y servirla junto a las patatas tiernas y doradas.

Para completar el menú navideño sin complicarnos, bastará una ensalada ligera en medio de la mesa o, por qué no, tirar la casa por la ventana y añadir unas croquetas o unas gambas gabardina.

La versión de Karlos Arguiñano

Como hemos mencionado anteriormente, el Ternasco de Aragón es un plato versátil. Hace años, el cocinero más querido de España lo preparó en su programa llamado 'Cocina Abierta'. Pese a que la base era la misma, una fuente de horno que integra las paletillas en una cuna de patatas, eso sí, en esta ocasión priorizando los productos de la tierra: patatas de Chía y la cebolla de Fuentes de Ebro.