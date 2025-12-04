Yoneice, dominicana que llegó a España con 10 años: "No sabéis lo que sufrimos los autónomos para llegar a fin de mes"

Nació en República Dominicana, llegó a España con solo diez años y en 2025 Yoneice Pineda, ha sido reconocida por FORBES como una de las 50 mujeres más poderosas de su país en la categoría de Derechos humanos.

Desde Zaragoza, donde preside la Asociación de Mujeres por la Integración Internacional (AMPI), Yoneice impulsa proyectos de empoderamiento femenino, formación política y liderazgo que conectan Europa y el Caribe.​​

Cuando recuerda su llegada a España, resume su biografía en una frase: "Aragón me dio la oportunidad de estudiar y crecer como persona", explica al hablar con El Español de Aragón de aquellos años de adolescencia entre el pueblo y la capital.

Se crió en La Zaida de Belchite, donde completó Primaria y Secundaria, hasta que tuvo que marcharse porque "en el pueblo ya no había más cosas para estudiar" y Zaragoza se convirtió en el siguiente paso natural.​

Hoy se define como una mujer que se siente inmigrante y española a la vez: "Yo me siento inmigrante, pero a la vez muy española, porque me he criado aquí", afirma al hablar de su identidad híbrida.​

Yoneice Pineda. E.E

En la capital cursó estudios en el instituto Corona de Aragón y se formó en gestión administrativa y secretariado, un itinerario que le permitió entender desde dentro el funcionamiento de las empresas.

A los 19 años se dio de alta como autónoma y abrió su propio negocio, una experiencia que mantuvo durante más de una década y que describe como "una auténtica batalla" que le enseñó a llevar cuentas, pagar impuestos y soportar la presión de llegar a fin de mes."Se puede pensar que los autónomos tienen mucho dinero pero realmente no sabemos por lo que pasan para llegar al fin de mes", sentencia.

Tras vender el negocio, decidió reinventarse y realizó un curso sobre inteligencia emocional, herramientas digitales, y coaching, un campo que "le abrió todo un mundo".

Desde entonces trabaja en metodología de toma de decisiones y estrategia con su empresa Eurodinámika, apoyando a dirigentes y políticos dominicanos con modelos europeos, especialmente el español, que considera "un modelo buenísimo para la toma de decisiones".​​

Aunque vive en Zaragoza desde joven, su agenda diaria viaja constantemente a República Dominicana gracias a la digitalización: "Zoom me ha abierto un mundo", señala al describir cómo la mayoría de sus sesiones de trabajo con el partido político, se realizan online.

Desde Aragón coordina además una sucursal en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, gestionada junto a una socia dominicana que lleva el día a día de los proyectos.​ Yoneice forma parte de la coordinación de la campaña política del líder dominicano David Collado.

Sus semanas se reparten entre reuniones políticas, sesiones de coaching y el cuidado de su madre, en una agenda que ella misma define como "un poco para arriba y para abajo".​​

Como presidenta de AMPI, Yoneice lidera una asociación que nació en Zaragoza para visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres migrantes, especialmente latinas, en Europa. Desde allí promueve espacios de formación, redes de apoyo y proyectos de liderazgo femenino con una idea clara: "Yo soy lo que soy gracias a mucha gente que colabora y trabaja conmigo", subraya.​​

El año 2025 marcó un hito con su inclusión en la lista de las 50 mujeres más poderosas de República Dominicana publicada por FORBES, en la categoría de Derechos humanos. Ese reconocimiento, cuenta, la dejó "impactada", porque supone que se valore desde su país "a esa mujer que vino inmigrante con sueños, ha sido autónoma, se ha caído y se ha levantado y al final ha conseguido salir adelante".

Yoneice Pineda tuvo un reconocimiento en los premios Latir Hispano 2025, organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza.