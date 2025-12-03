Víctor Vallejo (35), chef con la mejor tapa de Zaragoza: "En los 10 días de concurso vendimos más de 1.300"

El concurso de Tapas de Zaragoza y provincia es uno de los más especiales de Aragón. Es el más antiguo de España en su categoría, cumpliendo esta edición 30 años, y en el que participan más de 150 establecimientos. Por ello, obtener el máximo galardón, es un orgullo difícil de explicar.

Fue este lunes 1 de diciembre cuando se desveló el ganador de este 2025 en una gala final por todo lo alto. Víctor Vallejo, jefe de cocina del restaurante Basho Cafe, fue el protagonista de la noche. Logró el reconocimiento a mejor tapa de Zaragoza y provincia con su “guirlachico”.

Esta tapa es un trampantojo de turrón de paletilla de ternasco de Aragón guisado a baja temperatura 24 horas con licor de almendra negra y toques de teriyaki, con glaseado de praliné con jugo de ternasco, almendra marcona laminada y tostada. Todo ello envuelto en papel de obulato comestible.

Casi dos días después, el chef Víctor Vallejo sigue sin quitarse la sonrisa del rostro. “Llevamos ya 6 años presentándonos con mucha ilusión. Sabíamos que habíamos hecho una gran tapa, pero el premio máximo es algo que nos ha venido por sorpresa, no lo esperábamos. Estamos muy felices”, ha expresado.

El Guirlachico de Basho. E.E.

Además, se ha mostrado ilusionado con lo que viene a partir de ahora, principalmente vender la tapa en Basho y acudir a los concursos de Valladolid y el nacional de España.

“El Guirlachico”

La tapa ganadora, El Guirlachico, es un bocado delicioso y totalmente único. Vallejo, como creador de esta, reconoce que siempre le ha encantado hacer “tapas de vanguardia y novedosas”, especialmente los trampantojos.

“Queríamos hacer algo representativo de Zaragoza y de Aragón. Me fijé en el guirlache, hice muchas pruebas. Queríamos hacer algo dulce, pero que no fuera dulce. Nos inspiramos en el guirlache y hemos plasmado todo su aspecto, tanto la forma, como el papel que se come”, detalla.

Además, el cocinero destaca como punto fuerte que es una tapa que se come en un bocado, con la mano y sin cuchillo ni tenedor.

Desde que arrancó el concurso, desde Basho vieron el potencial de su tapa y Vallejo afirma que durante los 10 días de concurso vendieron más de 1.300 tapas. “Nosotros estábamos dentro, pero los camareros ya nos decían que venía mucha gente, incluso antes de tiempo y tenían que esperar”, subraya.

Una gran cantidad de tapas vendidas, que tienen detrás un trabajo constante. En ese sentido, el creador cuenta que la tapa en sí le cuesta tres días hacerla, pues son elaboraciones separadas. Sin embargo, presentarla le lleva menos de un minuto.

Demanda tras el premio

Como no podía ser de otra manera, tras el premio han sido muchos los zaragozanos que han visitado el establecimiento de la calle San Clemente en busca de la tapa. Sin embargo, no será hasta la semana que viene (a partir del jueves o viernes) cuando esté en carta.

“Como no esperábamos ganar, vendimos tantas tapas que nos quedaron justas para hacer para la final. El proceso es largo, queremos hacerlo lo mejor posible. Ahora estamos con pedidos y trabajándola”, señala.

Pero Víctor manda un mensaje de tranquilidad a aquellos que quieran ir a probar, ya que de momento se quedará en la carta y a futuro, igual se queda fija.

Su pasión desde pequeño

De esta forma, Víctor consigue una gran recompensa a su trabajo de muchos años. Tal y como recuerda, la cocina ha sido su pasión desde pequeño. Así pues, a los 18 años comenzó a estudiar y desde los 20 lleva trabajando en la cocina (ahora tiene 35).

En Basho Cafe lleva 8 años y confiesa que es donde se le ha apreciado y le han dado la oportunidad de innovar.

"Tengo muy buen equipo, tengo al gerente de sala, Pedro, que es una máquina, y los jefes, Luis y Margarita, desde el primer día me han dado la confianza y manga ancha para hacer lo que quiera. Gracias a ellos he podido crecer y ganar este concurso. También es mérito de ellos", finaliza agradecido Víctor Vallejo.