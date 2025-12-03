Los hermanos Calvo reabren un mítico bar de Zaragoza tras una gran reforma: "Había muchas ganas de que abriera"

Hace casi 50 años abrió en el barrio de La Almozara el bar Chicago. Un local que poco a poco fue ganándose el corazón de los vecinos de la zona y de toda Zaragoza. Así pues, actualmente es uno de los bares más emblemáticos de la capital aragonesa, reconocido sobre todo por tener el mejor torrezno del mundo (un galardón obtenido dos años consecutivos).

Con el objetivo de seguir siendo un referente de la hostelería en Zaragoza, los hermanos José María y Juan Carlos Calvo, dueños del negocio, decidieron este año llevar a cabo una reforma integral para darle una nueva imagen al bar.

Así pues, este verano el Chicago tuvo que cerrar sus puertas de manera temporal, hasta este martes 2 de diciembre que volvió a abrir sus puertas con una fiesta de inauguración. Sin duda, este momento era muy esperado por todos los clientes habituales. "Había muchas ganas de que abriera, ya era hora", manifestaban muchos.

Tanto la fachada exterior como el interior del local han sido totalmente reformados, e incluso se han ampliado los metros con el local de al lado. Se han incorporado nuevos electrodomésticos en la cocina, la barra es más larga, con espacio para unas 15 o 20 personas, hay más mesas, aunque principalmente la diferencia es que estas son más anchas.

En este aspecto, los propietarios han destacado que los clientes “estarán más a gusto y cómodos”, así como también hay más espacio para los trabajadores.

Fachada exterior del Café Chicago. E.E.

“Antes era más bar de barrio, ahora es más elegante, más tipo restaurante. Aun así, como los dueños son los mismos y son muy cercanos, no se pierde la esencia”, apuntaba otro cliente este martes.

Además, cabe mencionar que la carta se mantiene igual, por supuesto, con el torrezno siendo el plato estrella.

Durante el evento de reapertura se ofrecieron bebidas a todos los invitados, entre ellas vino Pierola, como comida, embutido, ensaladilla rusa con huevo de codorniz o el mítico torrezno en una tapa.

Vino Pierola en la inauguración del nuevo Chicago.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tampoco se perdió este día tan especial. “Hoy he estado en el renovado Café Chicago en La Almozara, un lugar que demuestra que la gastronomía y el amor por el barrio pueden llegar muy lejos. Cocinar rico, cuidar lo nuestro y apostar por Zaragoza tiene premio: aquí se hace el mejor torrezno del mundo… y se siente la fuerza de un barrio que no deja de crecer. Así se construye ciudad: desde pequeños negocios que son historia y futuro”, escribió la primera edil en sus redes sociales.

Sin duda, la nueva imagen no pasó desapercibida para nadie, siendo un espacio más moderno y con unas paredes hacia las que se va la vista.

Macarena Ainsa, de Sensible Atelier. E.E.

Macarena Ainsa, de Sensible Atelier, ha sido la responsable del diseño del establecimiento y confesaba a este diario que se han intentado seguir “algunos principios de bioconstrucción”.

“Hemos querido crear ambientes saludables con materiales naturales. Con el suelo de yeso, la baldosa de barro y las paredes de yeso, cuando haya más humedad, el propio material la absorbe. La climatización es más agradable, el techo hace que el sonido sea más favorecedor, tiene una iluminación con tonos cálidos. Da una sensación más acogedora”, explicaba la joven.

Por último, los hermanos dieron un discurso ante todos los presentes en el que destacaron que siguen con la misma "ilusión que el primer día", así como con energía y respeto a la profesión.