La ciudad más saludable de España está en Aragón: "Más de 100 espacios para hacer ejercicio y cerca de 70 rutas"

Teruel ha sido nombrada la ciudad más saludable de España, según un estudio del servicio médico ZAVA, plataforma líder de telemedicina en Europa. El informe sitúa a la capital turolense en lo más alto del ranking, con una valoración de 9,05 sobre 10, tras analizar varios indicadores relacionados con la calidad de vida.

El análisis, elaborado a partir de datos de OpenStreetMap e IQAir, evalúa más de 200 municipios españoles de más de 17.000 habitantes. Entre los factores estudiados destacan la disponibilidad de parques, gimnasios y espacios acuáticos, las rutas para caminar, la presencia de comercios de alimentación saludable y la calidad del aire.

Teruel sobresale especialmente en la oferta de espacios verdes y lugares destinados a la actividad física. La ciudad cuenta con 475,36 parques y 825,27 espacios acuáticos por cada 10.000 habitantes. A ello se suman más de 100 espacios para hacer ejercicio y cerca de 70 rutas para caminar, junto a un índice de calidad del aire de 26, uno de los más bajos del país.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, celebró el reconocimiento "con enorme satisfacción y orgullo". En sus palabras, "este estudio no solo pone de manifiesto la calidad ambiental de Teruel, sino la apuesta constante de la ciudad por el bienestar de sus vecinos". Añadió que "Teruel es una ciudad acogedora, segura y tranquila, pero también dinámica, activa y saludable".

Emma destacó que este primer puesto "nos anima a seguir trabajando para que vivir aquí sea cada día mejor". También subrayó el impulso que este resultado puede dar a la proyección exterior del municipio: "Que una plataforma europea de referencia como ZAVA sitúe a Teruel como la ciudad más saludable de España nos da una visibilidad extraordinaria".

Según la alcaldesa, este reconocimiento "refuerza nuestro modelo de ciudad y nos impulsa a continuar apostando por los espacios verdes, la movilidad a pie y la calidad del aire". El estudio confirma además que las ciudades pequeñas lideran los indicadores de bienestar, mientras que las grandes urbes quedan relegadas a posiciones inferiores del ranking.

Emma Buj E.E

Pequeñas ciudades, donde mejor se vive

Ninguna de las metrópolis más pobladas figura entre las diez primeras. Entre las capitales con mayor población, Málaga alcanza la mejor puntuación (7,36) y Barcelona obtiene un 6,74. Para Buj, el carácter independiente del informe es clave: "Se trata de un estudio serio, basado en datos verificables y elaborado por una entidad totalmente ajena a la política municipal".

En este sentido, afirmó que el informe "no es sospechoso de estar costeado por nadie, y precisamente por eso demuestra que en Teruel se vive mucho mejor de lo que algunos concejales de la oposición se empeñan en transmitir". Añadió que estos representantes "dan una imagen injustamente negativa de nuestra ciudad. No pueden estar más equivocados".

La regidora concluyó señalando que "este reconocimiento no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo colectivo y de la forma de vivir de los turolenses. Teruel es, y seguirá siendo, una ciudad para disfrutarla a pleno pulmón". ZAVA, autora del estudio, suma más de 12 millones de consultas atendidas desde 2011 como plataforma especializada en diagnóstico y asesoramiento médico en línea.