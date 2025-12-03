Calendario laboral de 2026: estos son los festivos y puentes que tendrá Zaragoza el año que viene

El fin de año se acerca vertiginosamente. Las luces de Navidad ya iluminan Zaragoza, y hasta Mediaset ha anunciado que las campanadas las retransmitirán desde Formigal.

El mundo se prepara para despedir 2025 y tomar las uvas para celebrar la llegada de un nuevo año. Y en medio de esta vorágine, la pregunta que asalta a muchos trabajadores es cómo queda el calendario laboral del año que viene.

Los festivos nacionales, autonómicos y locales ya han sido confirmados; y Zaragoza disfrutará de dos macropuentes de 4 días, uno en abril y otro en diciembre.

En 2025, Aragón solo contó con un macropuente de cuatro días (el de Semana Santa, con Jueves Santo y Viernes Santo como festivos). En el calendario laboral de 2026, los aragoneses disfrutarán de 2, repetimos el de Semana Santa, y el otro se dará por el festivo de la Inmaculada 6 y 7 de diciembre.

Aparte de estos dos macropuentes, el año que viene llega perfecto para quienes disfrutan de las escapadas, con varios lunes y viernes festivos que permitirán planificar fines de semana largos.

Calendario laboral 2026

Conocer los festivos y puentes que tendrá Zaragoza es esencial para preparar las vacaciones del año que viene.

Muchas empresas solicitan a los trabajadores organizar el calendario en enero para poder distribuir bien la plantilla y que no coincidan muchos compañeros de vacaciones a la vez.

Calendario Laboral 2026 Aragón. E.E

Conocer los días festivos permitirá jugar con los días de libranza para rascar un día de descanso más.

Aragón tendrá nueve festivos comunes con toda España, además de tres festivos propios: el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (San Jorge) y el 7 de diciembre (Día de la Inmaculada).

Con esta configuración, la comunidad autónoma tendrá un total de cuatro puentes y dos megapuentes, repartidos entre Semana Santa y diciembre.

En total, 2026 contará con 14 días de fiesta para los trabajadores, de los cuales dos serán locales y fijados por cada ayuntamiento.

Zaragoza celebrará festivo el jueves 29 de enero y el jueves 5 de marzo .

Huesca , el jueves 22 de enero y el lunes 10 de agosto .

Teruel, el martes 7 de abril y el lunes 13 de julio.

Los otros 12 festivos son de ámbito nacional y autonómico, sumando los nueve días que se celebran en todo el país: 1 de enero (jueves), 6 de enero (martes), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (viernes), 15 de agosto (sábado), 12 de octubre (lunes), 1 de noviembre (domingo), 8 de diciembre (martes) y 25 de diciembre (viernes).

Además, Aragón mantiene como festivos el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (Día de Aragón) y el 7 de diciembre, al trasladarse el Día de la Constitución a esa fecha por coincidir en domingo.

Entre las competencias autonómicas figura la posibilidad de sustituir el descanso del lunes posterior a festivos nacionales que caen en domingo por otras celebraciones tradicionales, así como escoger si se celebran San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio). Por ello, el 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo en Aragón, al igual que el 7 de diciembre, día siguiente al Día de la Constitución.