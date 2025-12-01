El pueblo a una hora y media de Zaragoza decorado de Navidad y con mercadillo artesanal: perfecto para una escapada

Ya está aquí la Navidad. La capital aragonesa ofrece un sinfín de posibilidades, pero la masificación disuade a muchos de pasear por el centro de la ciudad.

Para aquellos que quieren vivir la Navidad pero sin atascos, en Zaragoza provincia hay muchos pueblos y municipios con una oferta navideña muy atractiva.

Una de las localidades con un programa muy completo es Fraga. Mercadillo artesanal, luces, duendes, villancicos, Belenes y Papa Noel se dan cita en el municipio este diciembre.

Con la campaña 'Regala Fraga, Regala Ciudad' se vuelve a iluminar esta época del año con un programa repleto de cultura, luz y propuestas para todos los públicos, desde los más peques hasta los mayores.

El arranque oficial de la Navidad fragatina llegó con uno de los momentos más esperados del año: el encendido del alumbrado navideño en los Jardines Juan Carlos I. Desde este viernes, 28 de noviembre, la plaza brilla todas las tardes y se convierte en un punto de encuentro con mercadillo navideño incluido.

Encendido alumbrado Fraga 2024. Ayuntamiento de Fraga

La ciudad apuesta fuerte por el comercio local con la campaña 'Regala Fraga, Regala Ciudad', parte de un proyecto que impulsa la vida social, cultural y económica del municipio durante estas fechas.

Comprar en los establecimientos fragatinos garantiza cercanía, pero también premios, sorteos y la opción de participar en más de 30 actividades del programa navideño.

El Ayuntamiento ha preparado sorpresas hasta el 20 de diciembre. "Cada vez que realices una compra y pases tu tarjeta de fidelización en los comercios adheridos, entrarás automáticamente en un sorteo diario de 25 euros", han asegurado desde el consistorio.

Además, iniciativas como los concursos de escaparates convierten las calles en un gran decorado festivo, reforzando esa atmósfera única que solo se vive cuando la ciudad entera se implica en Navidad.

La programación familiar vuelve a ser uno de los grandes atractivos del mes: talleres creativos, cuentacuentos, gymkhanas por el casco histórico y propuestas lúdicas especiales para llenar de magia las vacaciones escolares.

Cada rincón de Fraga se convierte en un pequeño escenario donde jugar, aprender y descubrir nuevas formas de vivir la Navidad.

Los belenes ocupan un lugar protagonista con montajes para todos los gustos: el Belén de la Casa Cota, el Belén aragonés de Manos Unidas en plaza España, o el original Belén de Playmobil en la plaza San Pedro.

La ruta belenista se complementa con citas clásicas como el mercadillo navideño solidario o el tradicional mercadillo de plaza España, además del Belén Viviente Junior (el 21 de diciembre), una de las propuestas más queridas y participativas.

Navidad 2024 en Fraga. Ayuntamiento de Fraga

También se inaugura el Mercadillo Navideño de Manos Unidas, que permanecerá abierto varios días de diciembre, y la exposición fotográfica 'Como hemos cambiado…' en el Palacio Montcada, disponible hasta el 11 de enero.

La Banda Municipal y la Coral de Fraga llenan la Navidad de música con su concierto tradicional, mientras que la Sala Florida acoge el Concierto de Año Nuevo.

Las noches de Nochebuena y Nochevieja se viven con fiestas especiales en la estación de autobuses, y los amantes del deporte tienen una cita indispensable con la San Silvestre, que convierte las calles en un circuito lleno de energía y buen humor.

El final de la campaña navideña llega con una explosión de ilusión: la visita del chambelán real y la gran cabalgata de los Reyes Magos, que recorre la ciudad repartiendo luz, música y caramelos.

Un cierre perfecto para unas fiestas que mezclan tradición, dinamización económica y participación vecinal, consolidando la idea de que en Fraga, la Navidad es el mejor regalo.

