María, propietaria de un bar de tapas que abre en el centro de Zaragoza: "Me lo ofrecieron y en 13 días lo puse en marcha"

Muchas veces las mejores cosas son aquellas que surgen sin planearse. Y así, sin pensarlo, María abrió un nuevo bar de tapas en el centro de Zaragoza hace unas semanas sumando otro templo gastronómico en la capital. En concreto, el nuevo local se ubica en la calle José María Lacarra de Miguel y se inauguró el pasado 4 de noviembre.

María lleva ligada a la hostelería toda la vida y tras dejar su local en Mercazaragoza después de 18 años, este enero abrió un bar de copas en la zona de la Universidad. No buscaba embarcarse en nuevas aventuras por el momento, pero le ofrecieron otro establecimiento y lo aceptó. “Fui para adelante y en 13 días lo puse en marcha, por eso se llama en Lacarra 13”, detalla la propietaria.

No obstante, cabe destacar para los despistados que el bar se ubica en el número 11 de la vía con el mismo nombre.

“Esto era ya un bar antes. Hice la reforma, con toda la electricidad, fontanería, maquinaria. Contraté a una empresa de limpieza también, pero como llevo toda la vida ya me conocen y tenía los contactos”, confiesa.

El interior del nuevo bar. E.E.

Así pues, el proceso fue rápido y sin ser consciente, ya veía como los primeros clientes visitaban Lacarra 13 para probar su oferta. En este aspecto, principalmente se trata de un bar de tapas, con una vitrina llena de numerosos aperitivos clásicos como croquetas, tortilla de patata, empanadillas, gambas rebozadas, gildas o minis de jamón, que sin duda es el principal reclamo de la clientela.

Su propuesta de calidad

La propia dueña explica que se enfocan en desayunos, vermú, tardeo y una carta pequeña para comidas o cenas. En ese aspecto, indica que para diciembre lanzará un nuevo menú con una propuesta ideal para el invierno.

No obstante, observando la carta de noviembre, destacan las diferentes ensaladas (crudités, de arroz y pollo, de ahumados, ensaladilla rusa, timbal de tomate rosa y ventresca de atún) y las raciones como chipirones a la plancha, huevos a la Florentina, pollo al curry con crema de arroz, tacos, albóndigas, canelón, cachopo, caracoles, manita de cerdo, etc.

También tres postres originales (coco nocciola, trufas con frutas del bosque y baba al rhum) y una amplia gama de vinos tintos y blancos.

Tapas en la barra del bar Lacarra13. E.E.

Llama la atención además que en la carta dedica un apartado para agradecer la calidad de sus productos a pescados Iglesias y frutas y verduras Javier Mené.

Este aspecto también es importante para María, que subraya que trabaja siempre con una cocina fresca y nunca con alimentos congelados. “Me niego, vengo de Mercazaragoza. Tengo toda la fruta y la verdura fresca, los pescados y las carnes. El pan me lo traen de un pueblo todos los días. Trabajo con vinos y vermús buenos”.

En definitiva, María defiende una apuesta firme por la calidad que, a su juicio, ofrece sin “pasarse con los precios de la zona”.

Sea como sea, la emprendedora se muestra muy contenta con el recibimiento en las primeras semanas y afirma que a la hora de la cena se ve como el bar "está lleno".