Félix, dueño de una lavandería autoservicio en Teruel, sobre su inversión: "Cada máquina cuesta 8.000 euros"

Hay negocios que están de moda los últimos años. Desde nuevas marcas de ropa emergentes, agencias de IA, energías renovables o los cada vez más populares coches eléctricos.

De todas ellas, el vending y el sector del ‘autoservicio’ en general, están creciendo a pasos agigantados. Cada vez es mayor el grueso de clientes que busca una 'impersonalización' en la compra: llego, pago y me voy sin dar ni los buenos días.

Entre los negocios estrella que cumplen estas características están las populares lavanderías autoservicio, cada vez más habituales de ver. La propuesta es sencilla: eliges la máquina industrial que necesitas, pagas en la central de pago (generalmente alrededor de los cinco euros) y esperas a llevarte la ropa limpia a casa.

Sin embargo hay quienes han buscado innovar y 'darle una vuelta' a un tipo de negocio en el que parece que está todo inventado.

Ejemplo de ello es Félix Cardó, un autónomo de Teruel que ha fusionado el negocio de las máquinas vending 24 horas con la lavandería autoservicio. Ubicando ambos dispositivos en el mismo local, llamado 'El Cactus' y sito en la calle Brasil nº 7.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta inteligente decisión empresarial?

Inversión en la lavandería autoservicio

Cada negocio es un mundo, habrá lavanderías capaces de generar miles de euros mensuales debido a su ubicación y otras variables, otras que apenas puedan sostenerse y otras que deban cerrar fruto de las pérdidas.

En el caso de la lavandería ‘El Cactus’, Félix hizo él mismo su estudio de mercado: “Hay que buscar una ubicación con volumen de gente que viva por la zona. Por ejemplo, yo la lavandería aquí en el centro no la hubiera montado porque donde yo la tengo, en la calle Brasil, vive más gente”, comenta en una llamada telefónica a El Español de Aragón.

No es una decisión menor, ya que montarla desde cero puede elevar la inversión hasta los 100 mil euros. "Las máquinas ya salen a 8.000 euros cada una, más otros 8.000 de la central de pagos. En total serían unos 45.000 euros solo en máquinas pero luego lo que es la inversión se iría a los 100.000 sumando el fontanero, electricista, albañil, escayolista, decoración, etc" afirma Félix.

Resultados

La combinación entre el vending y la lavandería fue la clave del éxito. Por sí sola, la lavandería no cubriría los costes del alquiler y la electricidad, y un local dedicado solo a vending tampoco sería rentable. “Es cuando los juntas cuando realmente funciona”, reconoce.

En el caso de su lavandería el número de máquinas ha sido un factor decisivo: “Tenemos tres lavadoras y dos secadoras. Solo la lavandería consume unos 500 euros mensuales en luz, y cada secadora supone 100 euros de potencia contratada aunque no esté funcionando”, detalla.

Gracias a las tres máquinas de vending más otra de café logran salir las cuentas a final de mes, incurriendo en pérdidas si la lavandería tuviera que generar lo suficiente para pagar la luz y el alquiler por sí misma. Explica Félix, siendo el ejemplo perfecto de cómo innovar en un mercado en el que parece que todo está inventado.