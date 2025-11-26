Confirmado por el Gobierno de Aragón: el calendario laboral de 2026 tendrá un megapuente más que el año pasado

La Navidad se acerca y, con ella, la llegada de la Nochevieja y el Año Nuevo. Y crece el interés por conocer los festivos del año que viene. El Gobierno de Aragón ha hecho público el calendario laboral de 2026, que incluye todos los festivos y puentes del año.

El próximo año viene especialmente favorable para quienes disfrutan de las escapadas, con varios lunes y viernes festivos que permitirán planificar fines de semana largos.

En 2025, Aragón solo contó con un megapuente de cuatro días (el de Semana Santa, con Jueves Santo y Viernes Santo como festivos). Sin embargo, en el calendario laboral de 2026 habrá dos megapuentes: el de Semana Santa, en abril, y el de la Inmaculada, en diciembre.

Los aragoneses dispondrán de nueve festivos comunes para toda España, además de tres festivos propios: el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (San Jorge) y el 7 de diciembre (Día de la Inmaculada). Con esta configuración, la comunidad autónoma tendrá un total de cuatro puentes y dos megapuentes, repartidos entre Semana Santa y diciembre.

En total, 2026 contará con 14 días festivos, de los cuales dos serán locales y fijados por cada ayuntamiento.

Zaragoza celebrará festivo el jueves 29 de enero y el jueves 5 de marzo .

Huesca , el jueves 22 de enero y el lunes 10 de agosto .

Teruel, el martes 7 de abril y el lunes 13 de julio.

Los otros 12 festivos son de ámbito nacional y autonómico, sumando los nueve días que se celebran en todo el país: 1 de enero (jueves), 6 de enero (martes), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (viernes), 15 de agosto (sábado), 12 de octubre (lunes), 1 de noviembre (domingo), 8 de diciembre (martes) y 25 de diciembre (viernes).

Además, Aragón mantiene como festivos el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (Día de Aragón) y el 7 de diciembre, al trasladarse el Día de la Constitución a esa fecha por coincidir en domingo.

Entre las competencias autonómicas figura la posibilidad de sustituir el descanso del lunes posterior a festivos nacionales que caen en domingo por otras celebraciones tradicionales, así como escoger si se celebran San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio). Por ello, el 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo en Aragón, al igual que el 7 de diciembre, día siguiente al Día de la Constitución.

Esta distribución genera un megapuente a comienzos de diciembre, ya que el 7 y el 8, lunes y martes, serán festivos y permitirán disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos.

Calendario Laboral 2026 Aragón. E.E

Los otros puentes destacados del calendario serán los del 1 de mayo (lunes), 12 de octubre (lunes), 2 de noviembre (lunes) y 25 de diciembre (viernes). A ellos se suma el ya habitual puente de Semana Santa (2 y 3 de abril). En cambio, el festivo del 15 de agosto caerá en sábado. El resto de festivos se distribuyen del siguiente modo: 1 de enero (jueves), 6 de enero (martes) y 23 de abril (jueves).

En Teruel, habrá un puente adicional en julio, ya que el 13 de julio es festivo y cae en lunes. En Huesca, también se suma un puente de tres días en agosto, pues el 10 de agosto será lunes.

Así, Zaragoza contará con dos macropuentes de cuatro días y tres puentes de tres días. Huesca dispondrá igualmente de dos macropuentes y cuatro puentes de tres días, la misma cifra que Teruel, que también disfrutará de los dos macropuentes —Semana Santa y la Inmaculada— y de cuatro puentes de tres días: mayo, julio, octubre y noviembre.