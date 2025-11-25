Toño, chef de un restaurante estrella Michelín en Aragón: "La noche siguiente de conseguirla tuvimos 400 reservas nuevas"

Este martes 25 de noviembre, Málaga celebra la anual gala Michelín en la que se anuncian las nuevas estrellas, el galardón más prestigioso de la gastronomía española. De esta ceremonia estará muy pendiente Aragón, que espera sumar a la lista nuevos restaurantes.

El pasado 2024, la Comunidad celebró la incorporación de tres nuevas estrellas Michelín (todas en la provincia de Huesca), que reflejan el buen trabajo de la cocina aragonesa y consolidan Aragón como uno de los mejores destinos culinarios de España.

Uno de los que recibió su primera estrella fue el chef del restaurante La Era de los Nogales, Toño Rodríguez, un cocinero de pueblo criado entre Jaca y Sabiñánigo. Un año después del reconocimiento, el propietario recuerda cómo vivió ese momento y cómo ha cambiado su establecimiento.

“Yo sentí un alivio inmenso. Tantos años peleando, ves que no llega ese momento y Michelín no cuenta prácticamente nada, no sabes que te lo dan hasta que te nombran. Es un alivio, mucho orgullo y sobre todo felicidad, también por el equipo. Son los que están contigo día a día. Y por la familia, por mi mujer que lleva conmigo 25 años y sabe el sacrificio que conlleva”, desvela Toño Rodríguez.

En esta línea, el chef confiesa que es una persona “competitiva”, que se mueve por retos y que llevaba años buscando este galardón. “Soy inconformista por naturaleza, te dan una y al día siguiente estás pensando en la segunda”, añade.

La Era de los Nogales.

La Era de los Nogales se inauguró hace cinco años en un pequeño pueblo de Huesca, Sardas, de menos de 40 habitantes. Desde allí, Toño y su equipo han trabajado para darse a conocer y ganarse un respeto colectivo. Según cuenta el dueño, durante los tres últimos años habían ido a por la estrella. “En 2023 sonamos mucho para que nos la dieran, todo el mundo se pensaba que no la iban a dar”, manifiesta el chef, que aunque entonces no la tuvo, sí lo logró en el 2024.

“Decidimos que íbamos a apretar todavía más para que todo el mundo supiera que aquí en Sardas se estaban haciendo cosas bien. Y funcionó”, reflexiona Rodríguez.

La alegría, como no puede ser de otra forma, fue enorme y el chef recibió un cariño infinito. “Recuerdo ir a comprar a un supermercado de Jaca y lo que te cuesta 10 minutos, me costó hora y media. Por cada pasillo todo el mundo me paraba. Es súper bonito. Esa felicidad de la gente compartida y que se les notan los ojos que te felicitan de corazón. Eso me lo guardo para siempre”, cuenta con emoción.

Restaurante La Era de los Nogales.

¿Un antes y un después?

Más allá de la alegría y las felicitaciones, recibir una estrella Michelín supone un importante cambio para el propio restaurante.

La Era de los Nogales, consciente de que podían conseguir el premio, llevaba tiempo preparándose. “Ya habíamos contactado con una empresa para profesionalizar la imagen del restaurante, la página web, el diseño del menú y habíamos cambiado el logo”, confiesa Rodríguez.

Unos días más tarde de conseguirla, cambiaron el menú, la página web y cambiaron el diseño y la estructuración del restaurante.

Por otro lado, a nivel de clientes, el chef recuerda que a la noche siguiente tuvieron 400 nuevas reservas.

Sin embargo, en cuanto a organización y trabajo, Rodríguez asegura que no han sentido tanto cambio, porque ya llevaban “llenando dos años”. “Sí que contratamos más personal para seguir creciendo, porque si antes queríamos hacerlo perfecto, ahora todavía más”, aclara.

Plato La Era de los Nogales.

De hecho, con el objetivo de ofrecer mejor calidad de servicio, Toño Rodríguez redujo el aforo de 34 a unas 26, 28 personas. Además, desvela que la espera ahora para fines de semana es de 4 o 5 meses, mientras que entre semana se llena con 2 o 3 semanas de antelación.

“El fin de semana, en el momento que salen a la venta, se venden. La gente espera mucho tiempo para venir a nuestra casa, hace muchos kilómetros y se gasta dinero. Tiene que salir todo, todo perfecto”, reflexiona el chef.

Existen dos tipos de menú, el ‘recuerdos’ por 70 euros que tiene 16 pases y el ‘ambición’ de 95 euros con 22, sin bebida incluida en ninguno.

Cercanía

No obstante, además de una comida única y deliciosa merecedora de una estrella Michelín, Toño Rodríguez tiene claras varias premisas en su restaurante. “Estamos en un pueblo. Somos gente de pueblo, somos muy cercanos y eso no se cambia tengamos una ni tengamos 25 estrellas”, destaca.

Equipo de La Era de los Nogales.

“Al entrar, yo recibo a la gente y se relajan. Aquí se viene a disfrutar. La gente ve el sitio elegante y algunos llegan cohibidos. Pero el trato es muy cercano, como si estuvieras en tu casa y lo agradecen muchísimo”, explica el chef con orgullo.

Así pues, gracias a ese espíritu, el trabajo incansable y un mimo incomparable en la cocina, La Era de los Nogales vive con ilusión y orgullo su aniversario con estrella Michelín.