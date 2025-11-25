María José, economista, sobre cómo ahorrar dinero en calefacción: "Subir solo un grado aumenta el gasto más de un 7%"

Hemos comentado en anteriores ocasiones que este otoño estaba siendo algo más caluroso de lo que estamos acostumbrados, aunque, estas dos últimas semanas el termómetro ha dado un giro de 180 °C en prácticamente toda la región, avisando de la llegada del invierno.

Con temperaturas cercanas a los 0 ºC en la mayoría de zonas de Aragón, surge en muchas casas la pregunta de todos los años, ¿Qué puedo hacer para ahorrar en calefacción?

Aragón TV, en su programa matinal Aquí y Ahora, ha abordado este tema gracias a la intervención de profesionales de la talla de Jesús Sahún (experto energético y director Switching Consulting) y María José (economista con la función de tertuliana y comentarista en esta ocasión).

Ambos, brindan algunos de los mejores consejos que te pueden dar para abaratar las facturas estos gélidos meses.

"Es importante tener una temperatura entre 19 y 21 ºC "

¿Quién no ha subido el termostato de su hogar a los 24 o 25 grados después de llegar 'congelado' a casa? Seguramente todos. Sin embargo, lo que pocos saben es que este tipo de prácticas pueden tener una consecuencia económica muy grande a final de mes.

Según la economista María José, "un grado de temperatura que subas supone un coste adicional de más de un 7%". Este consejo no tiene por qué ser aplicable a todas las estancias de la casa, explica la experta. Hay zonas como la cocina y el baño que pueden estar a 19 grados, otras donde nos sentamos y nos quedamos quietos (salón o habitaciones), pueden estar a 21 ºC.

Otro de los aspectos que adquieren mucha importancia es mantener un aislamiento correcto de la casa, "ahí es donde vamos a tener un importante ahorro de entre un 20 y un 30 %", señala. Usar pequeños trucos como burletes, instalar ventanas de doble cristal o no cubrir los radiadores de ropa, pueden marcar una pequeña gran diferencia a final de año.

"Recomendaría la aerotermia de cara al futuro"

Por otro lado, el experto energético Jesús Sahún destaca que el gas natural es la opción de calefacción más barata este año, seguido de la aerotermia, mientras que el gasoil y las estufas eléctricas resultan las más costosas por el alto precio de la electricidad al caer la noche.

Para combatir los precios, se recomienda revisar el coste del kWh y comprobar si el contrato energético es competitivo mediante el código QR de la factura.

Si solo se dispone de electricidad o gasoil, lo mejor será minimizar su uso y aplicar medidas básicas como ventilar 5–10 minutos, aislar fugas y aprovechar el sol durante el día, cerrando persianas al anochecer.

De cara al futuro, el experto lo tiene claro, apostando por la aerotermia como la solución más eficiente y económica.