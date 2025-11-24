Miguel Ángel, dueño de un restaurante en Zaragoza: "No abrí una hamburguesería porque eran 70.000 euros"

La hostelería es un pilar fundamental de la economía española. Bares y restaurantes de todo tipo se reparten por las ciudades, aportando un color o, mejor dicho, un sabor especial al entorno urbano.

Sin embargo, abrir un negocio en este sector está lejos de ser una tarea sencilla; implica riesgos y dificultades que muchos desconocen. El joven emprendedor Miguel Ángel (conocido como @Takoyakiblog en redes sociales) abrió su restaurante en abril de 2024.

En los nuevos PV Talks, Miguel Ángel conversa sobre el tema junto al experimentado empresario Javier Floristán, fundador de La Mafia se sienta a la Mesa.

"Quería montar una hamburguesería con un concepto que realmente me gustara… Pero claro, una hamburguesería era muy cara porque tenía que afrontar un traspaso que se me iba a los 70.000 euros", explica en un momento del podcast el zaragozano.

Miguel Ángel comparte contenido en redes sociales como crítico gastronómico, evaluando y recomendando diversos locales de Zaragoza. Desde hace años quería montar su propio restaurante y, finalmente, en abril de 2024 inauguró ‘Perrazos’.

Inicialmente soñaba con abrir una hamburguesería, pero en el mundo de los negocios es importante, además de soñar, mantener los pies en la tierra. Al ver que el coste era demasiado elevado, decidió optar por un concepto más asequible: los perritos calientes.

"Mi inversión ha sido muy baja porque al final yo tenía muy poco dinero ahorrado. De hecho, cuando tomé la decisión de abrir el local, tenía exactamente 12.000 euros en el banco. Al final, la inversión total fue de entre 20.000 y 25.000 euros, incluyendo la compra de la primera materia prima y demás", reconoce Miguel Ángel.

Como la hamburguesería excedía su presupuesto, "estuve investigando otras opciones". "Vi que hubo un par de vídeos que subí de Zaragoza sobre perritos calientes que gustaron mucho y pensé, 'Ostras, quizás en Zaragoza hay un interés por los perritos calientes, un formato que no tiene demasiada presencia'. Así que investigué si era viable abrir un local de perritos calientes que no requiriese tanta inversión, que pudiera funcionar sin salida de humos y así invertir en el proyecto", explica el emprendedor.

El local donde se ubica 'Perrazos' "no tiene salida de humos"; todo se prepara con baño maría y vapor, lo que permite que tanto el pan como la salchicha queden listos y perfectos empleando una técnica más económica.

"Al final necesité buscar un concepto que realmente me gustara y consumiría, pero que implicase una inversión baja y se ajustara a lo que tenía. Además, el local es take away, pensado principalmente para llevar, porque tampoco podía invertir en un espacio grande ni en la licencia de restaurante, ni contratar una plantilla amplia, etcétera. Al final, todo me guió hacia este concepto, más por necesidad que por otra razón, pero la verdad es que estoy muy contento y creo que tanto el negocio como el concepto están teniendo muy buena acogida", sentencia.

El influencer zaragozano tenía una idea que, aunque se vio obligado a modificar y a adaptarse a la realidad, finalmente logró poner en marcha.

La conversación entre el joven emprendedor y el empresario, responsable de más de 50 restaurantes repartidos por España, aporta una perspectiva muy sincera y útil sobre el emprendimiento en hostelería.

Resulta especialmente interesante observar cómo Miguel Ángel expresa sus dudas y miedos al emprender, así como los obstáculos concretos que afronta al montar su negocio. Por otro lado, Javier Floristán comparte valiosas estrategias para crecer, afrontar las dificultades y gestionar franquicias y equipos humanos en grandes empresas.

