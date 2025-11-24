Martina Vázquez, nutricionista sobre picar entre horas: "No es falta de voluntad, el cerebro confunde las señales"

Picar entre horas es algo en lo que cae el común de los mortales. Es más, España es uno de los principales países consumidores de snacks en Europa. El 80% de españoles los consume de forma habitual, ya sea de manera semanal o diaria, tal y como informa el informe Un país de picoteo, elaborado por Sigma.

El picoteo fuera de las horas de la comida favorece el aumento de peso y provoca cierto malestar al pensar que "no hemos sido capaces de vencer".

No obstante, Martina Vázquez, nutricionista zaragozana, explica que "picar entre horas no siempre es falta de voluntad, y lo que pasa tiene una explicación".

Vázquez detalla que, en muchas ocasiones, lo que interpretamos como hambre es simplemente deshidratación. "A veces lo que llamamos hambre en realidad es sed. El cerebro mezcla las señales y acabamos picando algo sin necesitarlo", aclara.

Por eso recomienda un gesto simple antes de caer en la tentación: "Antes de picar algo, bebe un vaso de agua".

La especialista insiste en que ese pequeño hábito puede marcar la diferencia. "En dos minutos verás cómo a veces la ansiedad baja sola", asegura.

También recuerda la importancia de comer despacio porque "si masticas rápido el cerebro ni se entera de que estás lleno".

Más allá del hambre física, Vázquez apunta al componente emocional. En su experiencia, "si notas que comes por estrés o agobio, es que tu cuerpo está buscando realmente dopamina, busca esa sensación de calma instantánea".

Para cortar ese círculo, propone recuperar la estructura diaria: "Por eso, ordenare, organízate un plan semanal, que te diga qué comprar, a qué hora comer y qué alimentos te ayudan. Esto tan sencillo devuelve el control en tu día a día", asegura.

La época navideña está a la vuelta de la esquina. Estos días los dulces y las comidas y cenas abundantes se suceden. Tener en cuenta estos consejos nos puede ayudar a no caer en excesos y mantener un peso equilibrado.

