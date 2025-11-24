La maravilla natural del Pirineo que visitar al menos una vez en la vida: 14 kilómetros de bosque junto al río

Huesca está plagado de lugares que son una auténtica maravilla y que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida. Entre los más conocidos destacan Ordesa y Monte Perdido o el Posets Maladeta, joyas de la naturaleza que cada año reúnen decenas de miles de turistas.

Uno de estos lugares destacados, aunque mucho menos conocido, es el Valle de Pineta (en Bielsa). Este, situado a 2 horas y 55 minutos en coche de Zaragoza, es toda una obra de arte: con bosques llenos de pinos y abetos, rodeado de grandes picos y con senderos junto al río Cinca.

Aunque conserva un carácter tranquilo y poco masificado, al menos en comparación a otros valles hermanos como el de Tena o el de Hecho, su valor natural es inmenso.

Su peculiar forma en 'U' es uno de los aspectos que más sorprenden a primera vista y no es para menos. Este valle, cuya anchura no sobrepasa los 500 metros, está protegido por gigantescas paredes de roca que le provocan esta característica forma.

Por este valle se accede a uno de los puntos más emblemáticos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: el circo de Pineta, la cabecera del valle. Punto que está presidido por los tresmiles del macizo de Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico Añisclo), decorando así las vistas.

Valle de Pineta Ordesa Ordesa y Monte Perdido

Rutas en el Valle Pineta

Pineta es también territorio senderista. Casi todo el valle está surcado por rutas señalizadas que permiten descubrirlo sin prisa y adaptándose al nivel de cada visitante. Entre ellas, la web de Turismo de Aragón destaca:

La subida a los Llanos de La Larri , la ruta más popular. Parte del final del valle, junto al Parador Nacional, y discurre durante una hora y media por un bosque de hayas y abetos que funciona como refugio natural del sol en verano. Las praderas que coronan el paseo son un clásico para senderistas y familias.

Más exigente es el Balcón de Pineta, una ruta que requiere alrededor de cinco horas de ascenso desde el Parador. A cambio, el mirador ofrece una de las panorámicas más potentes de todo el Pirineo. Quienes tengan fuerzas pueden prolongar el camino media hora más hasta el lago de Marboré, donde se abre una de las mejores vistas hacia el glaciar.

Alojamiento

Dormir en el corazón del valle es posible gracias al Refugio de Pineta, un alojamiento abierto todo el año situado en pleno fondo del mismo.

Cuenta con 71 plazas, distribuidas entre literas y camas, y goza de todos los servicios necesarios para que no le falte de nada a tu escapada. Desde duchas con agua caliente, bar, servicio de comidas, calefacción, mantas, alquiler de sábanas, un espacio para cocinar, hasta un sistema de telecomunicaciones para emergencias.

Refugio de Pineta TripAdvisor

Cómo llegar

El acceso al valle de Pineta parte de Bielsa, siguiendo el curso del río Cinca. En el ascenso aparecen pequeños pueblos pirenaicos como Javierre, con su iglesia románica del siglo XII, y Espierba, habitado sobre todo en temporada vacacional, además de núcleos casi desiertos como Las Cortes, La Raca y Zapatierno.