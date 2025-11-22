Lorena Freire, ecuatoriana dueña de un bar en Zaragoza: "Tenemos más de 700 referencias de cerveza"

Zaragoza celebra la II Edición de los Premios Latir Hispano, un evento que visibiliza la aportación de la comunidad hispana en la ciudad.

Estos premios destacan el impacto social, cultural, económico y comunitario que miles de zaragozanos hispanos generan cada día, convirtiendo nuestra ciudad en un referente de integración, diversidad y talento.

Este año, los Premios Latir Hispano, han batido récord de participación con 142 candidaturas, reflejo del peso creciente de la comunidad hispanoamericana en la ciudad. Entre los 26 finalistas, Lorena Freire destaca por su historia de esfuerzo, integración y emprendimiento.

Nacida en las faldas del volcán Pichincha, en Quito (Ecuador), Lorena Freire aprendió desde niña a moverse entre fogones, comandas y clientes en el restaurante familiar.

Aquella primera escuela marcó su relación con el trabajo bien hecho y con la cocina, aunque su trayectoria dio un giro cuando la situación económica de su país la obligó a emigrar. En 2007, tras un breve paso por Madrid, Zaragoza se convirtió en su nuevo hogar.

Lorena Freire en su bar. Cedida.

"Llegué para diciembre y ese año cayó una nevada increíble", recuerda entre risas. "Venía de Quito, de sol, y de repente ver el Pilar totalmente nevado fue alucinante". Con hijos pequeños y su marido ya asentado laboralmente en la capital aragonesa, optaron por instalarse en una ciudad "muy cómoda para conciliar la vida familiar".

Durante sus primeros años en Zaragoza trabajó en distintos empleos como en pastelerías, tiendas y puestos de atención al cliente. Aunque reconoce que siempre persistía en ella "ese fondo ligado a la cocina".

La oportunidad llegó casi por casualidad, a través de un curso de cocina del Inaem impartido por Horeca Zaragoza. "Ahí me volvió a llamar la atención la cocina. Fue como un impulso para emprender", explica.

Ese impulso se transformó en proyecto en 2009, cuando junto a su marido abrió Líquidos, una cervecería especializada que también funciona como sala de catas y tienda. "Nació con mucha ilusión y pocos medios", subraya.

Cervecería Liquidos, Zaragoza. Cedida.

El primer local, en Goya XXI, era pequeño, casi experimental: empezaron combinando venta de vinos con una apuesta por la cerveza artesana en un momento en el que, reconoce, "aquí no había cultura real de cerveza, más allá de beber mucho y ya está". Poco a poco fueron introduciendo variedades y formando a la clientela.

El crecimiento continuó y el negocio fue mudándose y ampliándose hasta su actual ubicación en el barrio de Delicias. Allí se asentaron poco antes de la pandemia. "Siete meses llevábamos. Habíamos hecho una gran inversión y de repente, zas, todo cerrado", recuerda.

Pese al golpe, resistieron. Adaptaron el local, cumplieron nuevas normativas, fueron recuperando clientela y consolidando una comunidad fiel. "Gracias al apoyo del barrio y al cariño mutuo hemos ido creciendo", afirma.

Líquidos es hoy una referencia en Zaragoza. Combina tienda y cervecería y mantiene un funcionamiento muy particular: un espacio relajado, sin ruido ni estridencias, donde el cliente "disfruta de su momento".

Gestionan reservas y trabajan con un producto que Lorena define como "de élite". De hecho, cuentan con entre 700 y 800 referencias de cerveza. "La cerveza es un mundo complejo pero apasionante, que hay que conocer", asegura.

Su trayectoria ha sido reconocida este año con su candidatura a los premios Latir Hispano, impulsados por Horeca Zaragoza para poner en valor el emprendimiento latinoamericano en la hostelería de la ciudad. "Qué orgullo representar a Horeca", afirma.

La empresaria recibió la noticia tras ser propuesta por la asociación: "Me llamaron, me preguntaron si estaba de acuerdo y, por supuesto, dije que sí". A los pocos días supo que era una de las finalistas.

Los ganadores se darán a conocer el 24 de noviembre en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, en una segunda edición que reconocerá el Latir Hispano del Año, tres galardones temáticos y un premio popular elegido por votación