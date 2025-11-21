El pequeño pueblo de 600 habitantes decorado de Navidad: mercadillo, pasacalles y un musical mágico

Un pequeño pueblo oscense se prepara para recibir la Navidad por todo lo alto. Tiene menos de 600 habitantes, pero eso no impide que en estas fechas tan señaladas se viva la magia.

Ontiñena se transforma en Elfiñena el próximo fin de semana, sábado 29 y domingo 30 de noviembre. El evento contará con un mercadillo navideño, pasacalles y el musical con el mismo nombre, para todos los públicos.

El pequeño pueblo será el primer destino del espectáculo infantil, pero no el único. Los elfos de Papá Noel, pasearán por diferentes localidades de Aragón: Binéfar, Monzón, Fraga... Destinos perfectos para una escapada navideña.

Elfiñena 2025

Elfiñena 2025 promete una Navidad diferente: mercadillo, espectáculos y la misión oficial de ayudar a Papá Noel a recuperar el sonido más alegre de estas fechas: la gente cantando villancicos.

La cita llega acompañada de un cuento infantil y un ebook con la historia original. Ontiñena volverá a transformarse en Elfiñena, su ya tradicional mercadillo navideño que mezcla artesanía, gastronomía local y una considerable presencia de criaturas élficas, cuya actividad se intensifica cada vez que se acerca diciembre.

Este año, la programación sube de nivel con el estreno de Elfiñena, el Musical, un espectáculo familiar que los propios elfos

aseguran haber preparado "por orden directa de Santa" para recuperar la costumbre de cantar en Navidad, aparentemente en peligro según informes confidenciales del Polo Norte.

La trama no estaría completa sin sus protagonistas más inquietos: los elfos espías, instalados en Aragón desde los años 70 y especialmente activos y sospechosamente atentos, en Monzón, ciudad que Papá Noel vigila con lupa porque "se portan demasiado bien para ser casualidad".

Cartel Elfiñena 2025 en Otiñena. Aragón Influye

Su actividad también aumentará en las localidades donde está programado el musical, atentos a si el público canta, sonríe y mantiene viva la tradición.

El proyecto editorial crece con un cuento infantil para primeros lectores y un ebook para todos los públicos, que amplían el universo de esta historia navideña.

El acceso al mercadillo navideño y asistir al pasacalles es gratuito, la entrada al musical tiene un precio de 6 euros.

Cómo llegar a Ontiñena