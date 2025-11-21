Abre en Zaragoza una nueva tienda con más de 300 productos: "Nuestra diferencia no es el precio, sino la calidad"

Ante la llegada masiva de nuevos supermercados o grandes cadenas, el comercio local sigue sobreviviendo y siendo un lugar de referencia para muchos vecinos que priorizan la calidad y el servicio.

Con el objetivo de ofrecer ambas, en Zaragoza abrió hace unos días una nueva tienda en el barrio de la Almozara, De Origen. En concreto, se trata de una reapertura de un negocio ya existente.

El pasado 14 de noviembre, Noelia abrió de nuevo las puertas de este local de alimentación ubicado en la avenida Pablo Gargallo, 17, con el cual amplía su negocio. La propietaria está al frente de la empresa Gourmet 5 estrellas, que se dedica a la distribución de alimentación y venta al por mayor a hostelería, a la vez que tiene la tienda El Almacén de Predicadores, con más de 100 años.

“El propietario del grupo ha sido siempre mi padre. Llevaba más de 40 años. Se jubiló en enero. Yo llevo unos 5 años y ya he tomado el relevo”, explica sobre el negocio.

A pesar de que no era la intención, al descubrir el local y sus posibilidades, Noelia se planteó si merecía la pena ampliar horizontes. Finalmente, decidió lanzarse. “Considerábamos que las posibilidades de que saliera bien eran más grandes que de que saliera mal”, justifica la emprendedora.

Interior de la tienda De Origen.

Entonces se pusieron manos a la obra, y aunque el plan de inversión inicial fuera pequeño, la ambición le hizo ir a más: “Hemos cambiado todo el mobiliario, hemos metido congeladores y neveras y aunque es una tienda muy pequeña, siempre te parece poco. Hemos ido ampliando electrodomésticos y cosas para ir metiendo más material, más mercancía. También hemos cambiado el logo, aunque mantenemos el nombre”.

Más de 300 referencias

En cuanto a su oferta, De Origen se enfoca en el producto nacional de media o alta gama y cuentan con hasta 300 referencias de producto (en El Almacén de Predicadores tienen unas 1.000). Con todas ellas esperan acercarse lo máximo posible a lo que el cliente quiere e ir adaptando su oferta.

Quesos y jamón en la tienda.

“Estamos vendiendo vinos con la bodega que nosotros llevamos en exclusiva, que es Fernández de Pierola. Llevamos Ribera del Duero, Rioja, Verdejo… También un vino de Calatayud. Además de una amplia selección de ibéricos, de salchichón, de chorizo, de lomo, diferentes jamones, salmón, bacalao ahumado, salmuera, pulpo…”, detalla Noelia sobre la selección de productos.

En este aspecto, defienden que su diferenciación respecto a los supermercados “nunca va a ser el precio”: “Tenemos que ir a diferenciarnos en calidad y en productos especiales y personalizados que no tengan ellos. Desde la experiencia, cuando tú entras por la puerta, que te atienden, que te ríen, que te personalizan el trato”.

Producto de la tienda.

Expectativas y acogida del barrio

Por supuesto, las expectativas con esta apertura son de que va a ir bien. “Si no, no abriría”, señala Noelia. “El éxito puede estar asegurado de manera progresiva. Estamos en una buena avenida, es un barrio que cada vez tiene más población, y con la cercanía de Navidad, esperamos que vaya bien. “Tenemos la esperanza de ser lo suficientemente atractivos como para hacer que la gente entre”, insiste.

De momento, durante los primeros días, la responsable se muestra contenta con la respuesta del barrio: “Hemos tenido muy buena bienvenida, sobre todo con la gente de los comercios de alrededor y los vecinos de La Almozara”

“Nosotros somos de la Almozara de toda la vida y nos hace especial ilusión tener esa presencia en el barrio”, finaliza Noelia, orgullosa de este nuevo paso.