Noelia abre una nueva cafetería sin gluten en Huesca: "Ha sido un éxito, los primeros días agotamos existencias"

Huesca cuenta desde hace unos días con una nueva cafetería 100% sin gluten pensada especialmente para las personas con celiaquía o cualquier otra intolerancia alimentaria, pero en la que todo el mundo es bienvenido. Se trata de Break Gluten Free, un local que abrió sus puertas el pasado miércoles 12 de noviembre con el objetivo de convertirse en un lugar de referencia en la ciudad.

Ubicada en la calle Ramón J. Sender, 9, esta cafetería está enfocada en una oferta variada de desayunos y meriendas, con el sello característico de ser libre de gluten. “El eslogan es naturalmente libre, hecho para todos. Queremos que lo que entra aquí sea todo sin gluten, para que las personas celíacas o intolerantes se sientan libres, cómodas y con la tranquilidad de no tener que preguntar si lleva gluten o si existe contaminación cruzada”, defiende Noelia, la propietaria de Break Gluten Free.

Este proyecto no surge de la nada, ya que era una idea que llevaba años rondando en su cabeza. En su familia hay personas con celiaquía, intolerantes o con alergias, y cansados de preguntar siempre en los sitios si había opciones para ellos, Noelia decidió abrir su propio espacio donde todos tuvieran cabida.

Así nació la cafetería, una novedad en Huesca, donde no había hasta ahora ningún lugar especializado en sin gluten.

Interior de la cafetería Break Gluten Free.

Oferta variada

Cabe destacar que, aunque se hable de una cafetería sin gluten, la oferta es muy diversa y deliciosa. En la que todo el mundo tiene su lugar y puede elegir.

De esta forma, en la carta hay desde tostadas a bollería o repostería, en la que hay productos también sin lactosa y sin azúcares. En concreto, Noelia detalla opciones como donuts, cookies, palmeras, napolitanas de jamón york y queso o de carne, bowls de açai con diferentes toppings, vasos de chía o avena e incluso batidos de proteínas.

También diferentes tipos de cafés y opciones de leche para ellos o incluso chocolate a la taza sin gluten y batidos de frutas. En definitiva, en esta nueva cafetería tienen claro el propósito de que haya “un poco de todo” para que los clientes “puedan elegir”.

Bollería y repostería.

Igualmente, la dueña señala que se puede tanto consumir presencialmente como coger para llevar o hacer encargos.

Un exitazo

Gracias a su carta y a la ilusión de todos los miembros de Break Gluten Free, los primeros días desde su apertura han sido un éxito total. “La acogida ha sido excepcional, ha sido tremendo. El otro día agotamos existencias. Está gustando mucho, estamos muy contentos”, defendía Noelia que destaca la cara de felicidad de los más pequeños.

Mostrador de la cafetería.

De hecho, este lunes el negocio tuvo que cerrar porque se quedaron sin producto tras un gran fin de semana.

En conclusión, las expectativas con la cafetería son muy buenas, influenciado además porque Huesca es una de las ciudades con más personas celíacas. Así pues, ha llegado para quedarse.