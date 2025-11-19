Félix, dueño de máquinas expendedoras, sobre lo que gana: "Cada una cuesta 5.500 y dan unos 100 euros semanales"

Después de 32 años detrás del mostrador en una modesta tienda de deporte en Teruel, un negocio que terminó agotándose por la presión del mundo online y los precios de grandes superficies, el turolense Félix Cardo se enfrentó a cuatro años en paro hasta que, a sus 60 años y con una jubilación aún lejana, decidió reinventarse.

Separó el local que compartía con su hermano e invirtió sus ahorros para crear su propio establecimiento de máquinas vending, ubicado en la calle Brasil nº 7, una zona estratégica de Teruel.

“Ya no tenía ganas de estar detrás de otro mostrador. Con el vending tienes una obligación pero no es constante; hay que limpiar, reponer o quedar con comerciales y repartidores pero no tienes la obligación de ‘estar’, es mucho más flexible”, comenta Félix en una entrevista telefónica a El Español de Aragón.

Su negocio, llamado El Cactus Vending, ya cuenta con cinco años de trayectoria y se compone de nada menos que cuatro máquinas mixtas de vending y una de café. Además de tener una lavandería autoservicio aprovechando el resto del local.

Inversión y facturación

Montar un negocio de máquinas expendedoras no es una inversión menor. Así lo explica Félix, que detalla los costes iniciales del sector: “Una máquina expendedora puede costar nueva unos 5.500 euros más IVA. Yo por ejemplo tengo 4 y dos centrales de pago, que valen 3.500 cada una”, comenta.

En cuanto a los beneficios, las cifras son claras: “De rentabilidad puedes sacarle unos 100 euros a la semana por máquina”, añade.

Consejos

Para alcanzar ingresos como los que describe, es necesario tomar varias decisiones clave. Una de las más determinantes es la ubicación. Así lo explica este autónomo, que considera este punto “un aspecto esencial”.

“Lo primordial es que pase mucha gente. En mi caso el local está cerca de una zona de copas, de la estación de autobuses y de aparcamientos cercanos”, señala.

Otro mito habitual es pensar que este tipo de negocio genera ingresos pasivos. Nada más lejos de la realidad. Félix insiste en que la dedicación diaria es imprescindible para mantener el nivel de facturación.

“No puedes tener unas máquinas sucias, con producto sin reponer, porque la gente no va. Repongo todos los días, aunque algún día no hiciera falta”, asegura.

Además, también aclara una de las grandes dudas de quienes se plantean arrancar en este negocio: hacerlo por franquicia o por cuenta propia. En su caso, no lo duda: “Lo que a mi me pudo suponer una inversión de 40.000 euros montar mi vending, en una franquicia te venden la marca y pueden cobrarte 60.000 o 70.000 euros”, expone.

El vending, un sector en auge

Los últimos años el sector del las máquinas expendedoras está viviendo un boom, experimentando un aumento progresivo de un 6% desde el 2023. Además, resulta evidente la tendencia del mercado español hacia la automatización y la sostenibilidad.

Ya no ofrecen solo bebidas o snacks, ahora también dispensan pizzas calientes, cartas coleccionables, productos envasados o artículos importados.

Para responder a la pregunta del millón, ¿es el vending rentable?, la experiencia de Félix demuestra que puede convertirse en una salida rentable para quienes buscan reinventarse. Con una buena ubicación y dedicación diaria, este sector en auge sigue ofreciendo grandes oportunidades.