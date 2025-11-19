Así es el ático más exclusivo de Zaragoza: tiene 157 m2, con vistas a Plaza de España y a la venta por 890.000 euros

Quién no querría ver la Plaza de España desde su terraza y bajar a comprar a las emblemáticas tiendas de Paseo Independencia a menos de un minuto de su casa.

Este sueño de muchos puede hacerse realidad para unos pocos, ya que hay un ático especialmente lujoso a la venta en pleno Paseo Independencia, eso sí, por 890.000 euros.

"Imagina despertar cada mañana con Zaragoza a tus pies, disfrutando de la luz natural que inunda cada rincón de tu hogar", así se describe esta joya inmobiliaria en la plataforma LuxuryEstate.

Actualmente, la propiedad se encuentra en proceso de reforma y rehabilitación, mayoritariamente gracias a los materiales y acabados de la marca PORCELANOSA, la cual le dará un diseño y una estética única a la vivienda.

Distribución

Ubicado en el último piso, este ático se distribuye en tres dormitorios y tres baños, complementados por un cuarto de lavado independiente que aporta funcionalidad al día a día.

El espacio principal lo ocupa un amplio salón con cocina integrada, concebido como un ambiente abierto y lleno de luz, desde el cual (según el plano original) también puede disfrutarse de las vistas de Zaragoza.

Interior de la vivienda Luxury Estate

Su diseño sofisticado permite que interior y exterior se conecten de forma natural, creando una sensación de continuidad y equilibrio en todo el hogar.

Sin embargo, pese a la buena distribución del hogar, la joya de la corona es su terraza. La cual, con 22 metros cuadrados, sobresale junto al techo del edificio de El Corte Inglés en Zaragoza, que es el edificio colindante con la vivienda.

Fachada con la terraza del inmueble Luxury Estate

Otros pisos de lujo en Zaragoza

Pese a su excelente ubicación, este ático no es el piso más caro de Zaragoza. A apenas una calle de distancia, hay un piso que cuesta 980.000 euros. ¿El secreto? Sus dimensiones.

Este piso, ubicado en Paseo Constitución nº5 cuenta con nada menos que 270 metros cuadrados, distribuidos en cinco habitaciones y tres baños. Además de contar también con unas vistas panorámicas del paseo.

Piso más caro de Zaragoza, en Paseo Constitución Luxury Estate

Lejos de los pisos y del centro de Zaragoza, ya tenemos que irnos a urbanizaciones a las afueras de la ciudad, como Colonia de San Lamberto o el Zorongo para encontrar mansiones que superan con facilidad el millón de euros.