Abre sus puertas en el centro de Zaragoza una popular tienda de moda: "Estamos muy contentas, nos han recibido de maravilla"

Hace más de un mes que un escaparate de la calle Alfonso I de Zaragoza, la principal vía de la ciudad, cambió su exterior anunciando la llegada de una nueva tienda. Desde ese momento, en el letrero y en las cristaleras se leía ‘Anekke’, generando mucha expectación en todos los viandantes.

Finalmente, este lunes 17 de noviembre, la tienda abrió sus puertas al público en el número 21, donde hace un tiempo se establecía la tienda de calzado Clarks y donde continúan los globos en su entrada.

La firma alicantina nació en 2015, celebrando este año su décimo aniversario. Un aniversario que, sin duda, ha sido un gran paso al haber inaugurado sus primeras tiendas físicas. En junio abrió en Murcia y ahora lo hace en Zaragoza.

Aunque ya llegaban a los clientes a través de otros establecimientos (además de online), tener su propio espacio es muy diferente y permite que la gente viva de cerca la experiencia Anekke. “Aquí podemos expresarnos”, defienden desde la marca.

Además, se han mostrado muy satisfechas y felices con el recibimiento de Zaragoza en estos primeros días. “Nos han acogido de maravilla”, afirmaban. En concreto, han destacado la cantidad de gente que pasa por la calle y que entra para conocer esta novedad.

Al entrar al local de unos 60 o 70 metros cuadrados de superficie, se encuentran los productos perfectamente distribuidos por colecciones, con algunas que reviven los inicios de la marca.

Igualmente, cabe destacar que cada uno de los clientes recibirá la atención cuidada de la plantilla, que transmite el amor por la marca.

Historia de la marca

En la página web oficial de Anekke describen su historia y detallan que surge con el objetivo de crear colecciones de productos para mujeres con gusto especial, con el foco puesto en el detalle.

Anekke nace de una chica soñadora que disfruta descubriendo el mundo y viajando. "También soy esa persona tremendamente curiosa, que cada temporada hace homenaje a una mujer icónica que cambió el mundo", explica la web.

Además, en su descripción insiste en que es una marca con alma y personalidad, y sobre todo, con historias inspiradas en mujeres detrás de cada pieza.

Sin duda, su producto estrella son los bolsos, aunque la variedad es inmensa. Siempre con el sello característico del dibujo de una mujer.

Más allá de bolsos, bandoleras, carteras, zapatillas, botas, ropa, también es posible comprar paraguas, toallas de playa o tazas de la marca.

Con ilusión y mucho amor, Anekke desembarca en Zaragoza para hacerse un hueco entre los vecinos.

“Aquí comienza un nuevo viaje compartido, un refugio para las que se atreven a vestir su esencia, para las que se atreven a vestir su esencia, para las que saben que la belleza está en lo auténtico, en lo que emociona, en lo que llevas contigo y te hace brillar”, presenta su apertura Anekke.