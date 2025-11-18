El pueblo cerca de Zaragoza decorado de Navidad y con mercadillo artesanal: entrada gratis e ideal para una escapada

Zaragoza ya está colocando las luces para recibir la Navidad el próximo 29 de noviembre.

Las luces y la magia llegan a Aragón más pronto que nunca, anticipando un diciembre lleno de planes. Familia, reencuentros, fiestas y comida se sucederán en estas fechas tan entrañables.

Tomarse un chocolate con churros, pasear por las luces de la ciudad, visitar los Belenes o acudir a un mercadillo navideño, son algunos de los planes imprescindibles. Cerca de Zaragoza hay un pueblo que lo pone fácil con su mercadillo artesanal: Panticosa.

Panticosa es uno de los lugares más bonitos de Aragón, y de España. El Valle de Tena, en el corazón del Pirineo aragonés, se transforma y abre sus puertas para el puente de diciembre.

Así pues, si no tienes plan para las festividades de la Constitución y la Inmaculada, esta escapada es perfecta para ir en familia o con amigos y vivir de primera mano el ambiente navideño.

Mercado Navideño Panticosa 2024. Ayuntamiento de Panticosa

Del viernes día 5 al lunes día 8, desde las 12.30 a las 21.30, la plaza del Esquiador de la localidad oscense brillará con los diferentes puestos y actividades para toda la familia.

El pueblo oscense está a menos de dos horas en coche de Zaragoza, por lo que es un destino perfecto para hacer una escapada.

Navidad en Panticosa

Del 5 al 8 de diciembre de 2025, la Plaza de la Iglesia se llenará por tercer año consecutivo de ilusión con una nueva edición del Mercado de Navidad de Panticosa.

Artesanos, casita de Papá Noel, talleres infantiles, animación y muchas otras sorpresas en este encuentro prenavideño que ya se ha convertido en una tradición muy especial.

Viernes 5 de diciembre

12.00 El mercado navideño abre sus puertas.

17.00 El duende de la Navidad da la bienvenida al mercado.

18.45 Circo y humor con Elfito.

20.45 El juguetero de Papá Noel.

21.30 El mercado navideño cierra sus puertas.

Sábado 6 de diciembre

12.00 El mercado navideño abre sus puertas.

17.00 Cuentacuentos que brillan en Navidad.

18.45 Un personaje llegado del Polo Norte.

20.45 El duende de la Navidad.

21.30 El mercado navideño cierra sus puertas.

Domingo 7 de diciembre