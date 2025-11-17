El reloj solar más grande del mundo está en Aragón: pesa 50 toneladas y mide más de 30 metros de altura

Con rivales como Hong Kong, París o Londres, pocos dirían que en una ciudad como Zaragoza, que puede ocupar como uno de los barrios de estas capitales, pudiera presumir de tener un récord Guinness muy peculiar: tener el reloj solar más grande del mundo.

A pesar de su fama y dimensiones, no es el único que puede visitarse en la capital aragonesa. La ciudad reúne alrededor de 25 relojes solares distribuidos por distintas zonas, hasta el punto de haber creado una ruta turística que enlaza varios de ellos.

El más impresionante de todos se encuentra en el barrio de Vadorrey. Allí, en plena ribera, se alza una estructura que supera los 30 metros de altura y que combina ingeniería, astronomía y arte. Su precisión es tan elevada que apenas presenta un margen de error de 15 segundos, algo inusual en dispositivos de estas características.

Así es el reloj solar más grande del mundo

Lo que está claro es que los vecinos de este barrio ya no tienen excusa para llegar tarde. Su gnomon (la aguja del reloj) mide nada menos que 46 metros, alcanzando los 30,34 metros de altura en su punto más alto. Esta medidas le valieron el reconocimiento de la conocida marca 'Guinness World Records' en el año 2013.

Dos años antes, en el 2011, ya consiguió desbancar al gigante reloj solar de Disney en Florida y al histórico de Jaipur, en India, que databa de 1730 y medía 27 metros.

Otro de sus detalles más llamativos, lejos de su altura, es la longitud que es capaz de alcanzar su sombra, con cifras que superan los 500 metros dependiendo de la época del año. En algunos momentos, la punta de esa sombra llega a desplazarse hasta 7 metros por minuto, lo suficientemente rápido como para que el movimiento se perciba a simple vista.

Además de marcar la hora con notable exactitud, el reloj permite identificar el signo zodiacal del momento, situar aproximadamente el día del año y señalar los cambios de estación: los equinoccios de primavera y otoño, y los solsticios de verano e invierno. Todo ello gracias a la denominada Plaza del Reloj, que integra el extenso sistema de marcas y símbolos astronómicos grabados en el suelo.

El 'culpable' de crear esta maravilla de la ingeniería es Juan Antonio Ros Lasierra, ingeniero de caminos, escultor y pintor. El cual planteó la idea de construir el mayor reloj solar del mundo y, tras la implicación de Multicaja y tras varias conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, en enero de 2009 se firmó el acuerdo que dio luz verde a este proyecto.

Reloj solar Vadorrey Google Reviews

¿Cómo funciona este reloj solar?

Su funcionamiento se basa en la sombra proyectada sobre un dial horizontal incrustado en el suelo, diseñado en forma de arco. Ese dial está marcado con unas 3.000 señales que permiten interpretar distintos parámetros.

Las marcas más grandes representan minutos; las más pequeñas, intervalos de apenas 15 segundos. La separación entre ellas cambia según la época del año, ya que la velocidad aparente del sol es mayor durante el amanecer y el atardecer que en las horas centrales del día.

Esta obra maestra no sólo aporta otro record mundial a la ciudad de Zaragoza, sino que también convierte a Vadorrey en un punto de referencia para amantes de la astronomía y la ingeniería. Además de ser una parada perfecta para visitar si te gusta pasear o correr por la ribera del Ebro.