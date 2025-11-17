El plato típico aragonés con 100 años de historia que sorprende en el resto de España: listo en 15 minutos y solo 3 ingredientes

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Hay un meme que se hizo viral hace un tiempo que decía: "No puedes gustarle a todo el mundo, no eres una croqueta". Y cuánta razón tiene. Las croquetas encantan a todos.

No obstante, su elaboración es bastante complicada, pues requiere tiempo y maña. En Aragón nos sobra lo segundo, pero actualmente falta lo primero; y antes escaseaban los ingredientes. Nuestras abuelas se inventaron una receta de 'croquetas' de aprovechamiento.

Con tan solo tres ingredientes y 15 minutos se pueden hacer unas 'croquetas' muy conseguidas. Hablamos de los clásicos huevos tontos, típicos en Aragón pero que sorprenden en el resto de España.

En la rica tradición culinaria de Aragón existen recetas que han pasado de generación en generación, conquistando paladares con su sencillez y su sabor auténtico.

Los huevos tontos son un claro ejemplo de ello: un plato humilde que, a pesar de su origen modesto, sigue siendo una opción deliciosa y fácil de preparar.

Huevos tontos aragoneses.

El secreto de los huevos tontos está en su simplicidad y en la magia de la cocina de aprovechamiento. Con ingredientes básicos como pan, huevo y ajo, se logra una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar caldos o guisos.

Su nombre curioso proviene de su elaboración con apenas huevo, un ingenioso recurso en tiempos en los que este ingrediente era un lujo. Como ahora, que la docena ronda los 3 euros.

A pesar de su sencillez, el resultado es un bocado irresistible que ha sabido mantenerse en el recetario aragonés. Si buscas una receta rápida, deliciosa y con historia, los huevos tontos son la opción perfecta.

Sigue leyendo para descubrir cómo prepararlos en casa de manera sencilla y sorprender a todos con este plato que nunca pasa de moda.

Cómo hacer los huevos tontos

El fin de estos huevos tontos es aprovechar el pan duro y también hacer un montón de comida saciante con muy pocos ingredientes y muy poco presupuesto, porque no nos engañemos, los huevos tontos aportan energía y no nos dejan con hambre.

Se pueden aprovechar otros ingredientes para que tengan más sustancia, un poco de jamón o chorizo picado, restos de un asado de carne, algún pescado desmenuzado como atún o sardinas de lata, pimiento asado, cebolla frita o caramelizada.

Pero el plato típico se prepara con huevo y pan rallado, y se le da sabor con ajo y perejil. Aquí va la receta: