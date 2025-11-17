Aterriza en Zaragoza la venta de 'paquetes sorpresa' que triunfa en todo el mundo: "Es como jugar a la lotería"

Zaragoza vuelve a acoger el evento de los 'paquetes sorpresa'; ese que compras una caja por un módico precio sin saber qué habrá en su interior.

KING COLIS, es una start-up francesa que recupera paquetes perdidos del comercio electrónico y posteriormente los ofrece a precios muy competitivos.

Esta semana pondrá a la venta por segunda vez en Zaragoza, en Puerto Venecia, toneladas de paquetes perdidos con contenidos sorpresa.

Entre el 17 y 22 de noviembre, el centro comercial acoge esta propuesta original de ir a comprar sin saber muy bien el qué.

La clave está en el precio económico de estos 'paquetes sorpresa', que van por peso.

¿Cómo funciona?

Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir en la tienda tantos paquetes como deseen. Y por supuesto, está prohibido abrir los paquetes antes de la compra.

Los paquetes se venden por peso:

El precio por 100 gramos para los paquetes «Estándar» es de 2,49 euros.

El precio por 100 gramos para los paquetes «Premium» es de 2,99 euros.

Una vez abonado el paquete, entonces se puede abrir y descubrir la sorpresa que contiene.

KING COLIS

Cada año se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío.

Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero gracias a empresas como KING COLIS, este proceso y los residuos generados son cosa del pasado.

Desde el año 2023, KING COLIS compra paquetes perdidos de comercio electrónico para darles una nueva vida. Los paquetes se ponen a la venta en su sitio web o a través de tiendas efímeras en grandes centros comerciales de toda Europa. Es un enfoque eco-responsable que permite reducir la huella ecológica causada por los residuos.

"Los Pop-Ups son un verdadero éxito: se ponen a la venta 10 toneladas de paquetes perdidos en cada cita y hacemos dos ventas por semana. También vendemos a través de internet. En total, se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos y recientemente hemos comenzado a trabajar en los países de Europa del Este. Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado, lo que permite a los clientes obtener buenas ofertas. Una venta promedio recibe más de 8.000 visitantes y el récord actual está en Milán, donde tuvimos 11.000 visitantes en una sola edición", afirma Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS.

Venta de paquetes perdidos. King Colis

El éxito en España ha quedado demostrado en cada uno de los pop-up organizados desde el pasado mes de marzo en Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias, Murcia y el último en Sevilla, con un total de 58.000 visitantes.

En ellos se han vendido más de 69 toneladas de paquetes perdidos, cifras que consolidan el interés del público por este formato innovador y sostenible.

Los paquetes 'Estándar' son adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos fabricados en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos. Estos paquetes se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones en las que se reciben.

Por otra parte, los paquetes “Premium” provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes europeos del comercio electrónico, como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Tanto KING COLIS como los clientes no conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo así la sorpresa intacta.

"Siempre es divertido y emocionante", comenta Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS. "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros. Por ejemplo, uno de nuestros clientes encontró un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante un Rolex de segunda mano... Por supuesto, la suerte juega un papel importante en lo que puedas recibir. Es un poco como jugar a la lotería", asegura.

Los paquetes se venden "al peso", algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Los visitantes que acudan al pop-up pueden comprar tantos kilos de paquetes perdidos como deseen y descubrir qué tesoros se esconden en su interior: tecnología, ropa, zapatos, videojuegos... Nadie sabe lo que hay dentro de cada paquete hasta abrirlo, pero en cualquier caso, las buenas sorpresas y las oportunidades están siempre garantizadas.