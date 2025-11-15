Eneko (41), chef, sobre su mejor receta de macarrones: "Cuece la pasta durante 2 minutos menos de lo que indica el paquete"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

¿Qué tendrán las abuelas aragonesas que siempre dan con la clave para conseguir 'bordar' todo aquello que cocinan, incluso los platos más sencillos? El recetario de estas es todo un tesoro y, aunque se siga al pie de la letra cada paso del proceso, nunca sabe igual que los platos que preparan ellas.

Tienen la capacidad de elevar cualquier plato a otro nivel. Ya sea un caldo sencillo, unas croquetas, unas migas o una buena paella, todo parece mejorar cuando sale de sus manos. Incluso preparaciones tan tradicionales y humildes como unos simples macarrones con tomate.

Siguiendo esta línea, el zaragozano y ex-ganador de MasterChef 11 Eneko Fernández ha querido mostrar a sus más de 100.000 seguidores de Instagram (@enekomchef11) cómo preparaba su abuela los macarrones con tomate. Permitiéndose ciertos lujos que harían temblar a cualquier italiano:

"Que me perdonen los italianos... porque estos macarrones no tienen nada que ver con una receta clásica suya, sino más bien con esos macarrones que nos hacían nuestras abuelas y que saben a casa. El secreto, cocinarlos como ellas, con amor, cariño y con tiempo", señala Eneko.

Una comida perfecta

El chef arranca la preparación dorando la butifarra sin piel a fuego fuerte. Un paso que, según explica, concentra e intensifica el sabor desde el principio. Después incorpora cebolla dulce y ajo para pocharlos junto a la carne.

El siguiente toque es añadir unos dados de chorizo, “si es ibérico mejor y que suden un par de minutos”, para que suelten su grasa y aporten profundidad al conjunto antes de mojar con vino rancio o un Jerez seco. Tras dejar que el alcohol evapore, suma el tomate frito y cocina todo unos minutos a fuego suave.

Una de las claves del plato llega con la cocción de la pasta. Eneko lo deja claro: “Cuece la pasta durante 2 minutos menos de lo que indica el paquete”. Ese punto menos permite que los macarrones terminen de hacerse directamente en la salsa, donde se integran junto a un poco del agua de cocción.

Para él, incluso en este estado, la receta ya “está de muerte”, aunque la verdadera magia llega con el gratinado final.

Cubiertos de Bechamel

Es otro de los pilares de su receta, la cual se elabora partiendo de mantequilla y harina, cocinadas hasta que tomen un tono tostado. Tras añadir la leche, Eneko recomienda cocinarla a fuego medio hasta obtener una textura sedosa, ajustando con sal, pimienta y el imprescindible toque de nuez moscada.

Una vez hechos, solo queda cubrirlos en una bandeja con bechamel y "después queso emmental como si no hubiera un mañana". Esa mezcla cubrirá los macarrones antes del golpe final de horno, que deberá estar a 200 grados.

El resultado final del plato deja claro que la cocina no es A,B o C, a veces hay que salirse del papel para lograr platos tan espectaculares como el que muestra Eneko.