La presencia aragonesa brilla en el ranking 'Best Lawyers': estos son los abogados zaragozanos con más prestigio de la lista

La revista estadounidense Best Lawyers ha sacado a la luz cuáles son los abogados más reconocidos de España, cada cual en su ámbito jurídico: desde penal, tributario, civil o mercantil. Esta selección anual, una de las más respetadas por la abogacía internacional, destaca a aquellos abogados cuya excelencia ha sido validada por sus propios colegas de profesión.

En total, hasta 202 juristas españoles tienen el honor de formar parte de esta lista. Zaragoza ha tenido una gran acogida de profesionales en esta edición, mostrando un ecosistema jurídico amplio, teniendo presencia en prácticamente todos los ámbitos del derecho.

Por delante destacan las grandes capitales españolas, Madrid y Barcelona, con nada menos que 58 y 49 profesionales respectivamente. Por su parte, Sevilla y Bilbao comparten la posición número cuatro, empatadas en número de representantes y seguidas muy de cerca con Valencia, con 19 abogados.

Despachos y abogados más destacados de la lista ‘Best Lawyers’

Dentro de los despachos más destacados, galardonados con el premio ‘Best Lawyers’, destacan grandes profesionales como Pablo Saura Vinuesa y Ramón Gómez (Garrigues), María Villas (Cuatrecasas SLP), Nacho de Diego (ABOGA10) o David Fauquie y Roberto García (de Auren Legal).

En lo que respecta a los despachos jurídicos más influyentes de Aragón, hay que destacar un nuevo año la labor de Cuatrecasas SLP, con 12 abogados aragoneses presentes en el ranking, MAIO Legal y Garrigues, con siete abogados de la tierra respectivamente, Lacasa Abogados, Palacios & Socios y PwC Impuestos y Legal con seis, Auren y ABOGA10 con tres cada uno y, finalmente, Osborne Clarke con dos.

Ya no solo triunfan en Aragón, muchos de los despachos que tienen presencia en Zaragoza también operan internacionalmente. Ejemplo de ello son Garrigues y Cuatrecasas SLP, operando y compartiendo sus conocimientos jurídicos en hasta 12 países.

Abogados galardonados como ‘Abogado del Año’ por la revista

En esta edición, además de la lista general de Best Lawyers en la que figuran todos los abogados galardonados de Zaragoza, se han publicado unos premios denominados ‘Abogado del Año’, en los cuales tienen presencia otros cinco grandes profesionales de Zaragoza: María del Carmen Yus Suárez (Derecho Administrativo), Eva Ferrer Sabroso (Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones), Sara Bendito (Derecho Laboral) y Francisco Javier Hijas (Litigio).

Abogados galardonados con el premio 'Abogados a seguir'

Finalmente, la prestigiosa revista también ha querido tener presentes a los más jóvenes, otorgando el reconocimiento a los mejores 'Abogados a seguir' y continuando con una fuerte presencia del despacho Garrigues. Entre los más destacados figuran nombres como Víctor Salós, Alfonso Elías de Molins Peña, Álvaro Polo Ernicas y Leticia Valle Blasco.