La tirolina más larga de España está en un pequeño pueblo de Huesca: alcanza 160 km/h y tiene un desnivel de 400 metros

A aproximadamente una hora y media de coche de Zaragoza se encuentra el pequeño pueblo de 379 habitantes llamado Fiscal, justo a la entrada de uno de los parques naturales más famosos del Pirineo, Ordesa y Monte Perdido.

Este espacio no solo alberga algunas de las maravillas naturales más impresionantes de toda España, como la Cola de Caballo, sino que a sus puertas se ubica la que no solo es la tirolina más grande de España, sino la más rápida y la más larga de Europa con un mayor desnivel.

No es apta para todos los públicos; esta tirolina es adrenalina pura. Alcanza nada menos que 160 km por hora y tiene un desnivel de 400 metros. Su trayecto es de 2.063 metros a realizar en tan solo 80 segundos.

Esta 'atracción' sobrevuela el impresionante valle del río Ara, ofreciendo unas vistas espectaculares del entorno y una sensación digna de cualquier otro tipo de deporte de riesgo.

La aventura arranca con una subida guiada en 4x4 hasta la plataforma donde se va a realizar el salto, el cual puede hacerse en solitario o en tándem, dependiendo de las preferencias de cada uno. La experiencia dura alrededor de 30/45 minutos desde la hora de reserva, con unos 20 minutos de subida en coche y unos 10-15 para que se tire todo el mundo.

Sin embargo, no todos pueden tirarse desde la tirolina, ya que será necesario cumplir con los siguientes indicadores de peso:

Límite individual, con un máximo de 125 kilos y un mínimo de 40 kilos.

Límite en pareja, con un máximo de 150 kilos y un mínimo de 40 kilos entre las dos personas. Asimismo, la diferencia de peso entre ambas personas no debe ser superior a los 40 kilos.

Para menores se necesitan mínimos de 40 kilos para volar solo y mínimo de 35 kilos para volar acompañado. Igualmente, la diferencia de peso máxima entre el menor y el acompañante no debe superar los 40 kg.

Tirolina Ordesa Aramon

Para reservar se puede hacer directamente por la página web de la tirolina (tirolinapirineos.com), donde es posible escoger diferentes opciones, entre las que destaca el precio de 42 euros para aquellos que tengan entre 18 y 25 años.

Así es Fiscal, Huesca

Además de tirarse por la tirolina, una de las mejores decisiones que se pueden tomar para amenizar la escapada es visitar el pequeño pueblo de Fiscal. Ubicado a las orillas del río Ara, este municipio es toda una obra de arte.

Recorrer sus calles empedradas es una experiencia en sí misma, a través de las cuales se pueden descubrir joyas patrimoniales como su esbelta torre defensiva de la época medieval, la iglesia parroquial de la Asunción y, a pocos pasos de la plaza de la iglesia, se alza una magnífica portada románica del siglo XIII.

Para recargar energías, nada mejor que hacer un parón en el Asador de Fiscal, donde la carne es el principal protagonista.

Ranking de las cinco tirolinas más grandes de España

Aragón, y más concretamente la zona de los Pirineos, lidera este ranking con dos reprsentantes entre las cinco primera posiciones:

1) En primer puesto nacional está la tirolina de Ordesa, como hemos mencionado anteriormente. Con sus dos kilómetros de longitud y siendo además la tirolina más rápida de España.

2) Tirolina del Pisuerga, ubicada en la provincia de Valladolid y siendo la más larga de Castilla y León. Cuenta con 1.300 metros de longitud, un desnivel de 150 metros y se alcanzan velocidades que oscilan entre los 100 y los 120 km/h.

3) Tirolina del Valle de Tena, Huesca. Es la segunda representante aragonesa en este selecto ranking, contando con un kilómetro de longitud, 120 metros de altura y alcanzando una velocidad de 90 km/h. Una peculiaridad que convierte esta tirolina en una de las más especiales es que permite la posibilidad de poder realizar un vuelo nocturno.

4) Tirolina de IrriSari Land, ubicada en Navarra y con 900 metros de longitud.

5) Finalmente, en Huelva, se ubica la tirolina de San Lúcar de Guadiana. Tiene la peculiaridad de despegar en España y aterrizar en Portugal, sobrevolando el río Guadiana a lo largo de sus 720 metros de distancia.