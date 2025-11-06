El pueblo que celebra la Navidad con el Belén Viviente más grande de Aragón: 250 figurantes en 4.500 m2

Todavía estamos en inicios de noviembre, pero el tiempo y las luces que han empezado a colocar los ayuntamientos marcan el inicio de una de las etapas más esperadas por muchos a lo largo del año: la Navidad.

Muchas zonas de Aragón tienen sus propias costumbres de celebración. Ejemplo de ello es la 'tronca de Navidad' (tradición en el Bajo Cinca y La Ribagorza) o las hogueras nocturnas del Pirineo. Aunque uno de los más espectaculares, dadas sus dimensiones y magnitud, es el Belén Viviente de Estadilla.

Ostenta el honor de ser el 'Belén Viviente más grande de Aragón' y no es para menos: ocupa una superficie de 4.500 metros cuadrados, cuenta con unos 250 figurantes y más de 80 escenas que representan pasajes del Antiguo Testamento.

Un año más las calles de Estadilla volverán al pasado convirtiéndose en un punto de encuentro de los oficios antiguos del Alto Aragón (como artesanos, barberos o herreros) y una ebullición de aromas tradicionales como castañas asadas.

Desde su primera edición en 2010, el Belén Viviente no ha dejado de crecer. Cada año se incorporan nuevas escenas y participantes, lo que ha transformado esta cita en una experiencia única. Lo que empezó como una iniciativa local se ha convertido en un evento de referencia que atrae a miles de personas, curiosas por descubrir cómo el municipio entero se transforma en un escenario vivo.

Participan personas de todas las edades, desde niños hasta mayores, convertidos por unos días en auténticos actores. Algunas escenas son estáticas, mientras que otras cobran vida en movimiento, aportando realismo al recorrido.

Entre las escenas más destacadas se encuentran la alfarería, el trabajo del herrero, la desgranadora de maíz o las legiones romanas, junto al imprescindible nacimiento con la Virgen María, San José, el Niño Jesús y la visita de los Reyes Magos.

A la vez, según los años anteriores, también se instala un mercado navideño muy cerca del Belén, perfecto para realizar compras artesanales o degustar productos típicos de la zona.

Precios de las entradas y fechas para estas navidades

El Belén Viviente de Estadilla volverá a abrir sus puertas durante cinco días repartidos entre finales de diciembre y comienzos de enero. Las representaciones se celebrarán los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2025, y los 2 y 3 de enero de 2026, con tres pases diarios a las 17:45, 19:00 y 20:15 horas.

Las entradas, que se pueden comprar en la web oficial (belenvivienteestadilla.es), tienen un precio general de 6 euros, mientras que los niños hasta los 10 años (incluidos) pueden acceder de forma gratuita.

Lo que está claro es que esta cita no es una más en el calendario navideño, siendo una tradición consagrada capaz de reunir a miles de curiosos año tras año.