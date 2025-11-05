Michele, un italiano que abre un restaurante en Zaragoza: "Volvemos al local en el que abrimos una pizzería en 2017"

La llegada de noviembre trae consigo novedades deliciosas en Zaragoza. Lo hacen en forma de aperturas de nuevos restaurantes, como es el caso de Insólito, un nuevo italiano que abre sus puertas este miércoles 5 de noviembre.

Insólito se instala en la calle Santa Teresa de Jesús, 2, de la mano de Michele, un italiano con una extensa trayectoria en la hostelería. El propietario y pizzero, de Sicilia, emprende el negocio junto a su mujer, de Turín, como ya hicieron hace años en el mismo establecimiento.

“Hemos vivido en Zaragoza ya cuatro años y en este mismo local abrimos una pizzería que se llamaba Casa Nostra en 2017. En 2021, por cuestiones familiares, volvimos a Canarias y tuvimos otra experiencia profesional. Ahora hemos vuelto a Zaragoza y hemos cogido el mismo local. El dueño nos conocía y nos lo ofreció”, detalla Michele sobre la decisión.

Así pues, con el deseo de abrir algo dedicado especialmente a pizzas, nace Insólito, que también se centra en el tiramisú: “Ofrecemos pizzas con una levadura madre que hacemos nosotros. El tiramisú siempre ha sido en todos los restaurantes que hemos tenido el postre rey. Queríamos hacerlo de una forma diferente, con varios sabores y otros que no se conocen mucho. Los llevamos a otro nivel”.

Insólito, local especializado en Pizza y Tiramisú.

Más allá de estos, en el nuevo restaurante se puede encontrar otro tipo de repostería italiana como tartas o cannoli. También frituras típicas italianas o sicilianas como el arancino o tablas de embutidos. Eso sí, todo casero.

Diferenciación

Sin duda, para los dueños la gran diferencia es la calidad en el producto y la especialización de la carta en el tiramisú y la pizza, hechos de formas diferentes para atraer al público.

Pizza clásica de levadura madre casera.

“La pizza no es ni napolitana ni tampoco de masa superfina, sino un tipo de pizza con levadura madre casera que se llama pizza clásica en Italia. Un híbrido entre las dos”, explica Michele.

Arancini de Sicilia.

Por otro lado, es clave su experiencia: “Nuestra repostería no es igual a las que se hacen en cualquier pastelería, son típicas de pastelería artesanal italiana. Mi mujer es hija de un panadero y pastelero y yo vengo de una familia de hostelería. En Italia hemos tenido pastelerías y panaderías, es un recorrido bastante largo”.

Local y expectativas

Insólito ve la luz tras una reforma de varios meses. En concreto, Michele apunta que tienen las llaves del establecimiento desde abril, pero han reformado todo el local para dejarlo como se encuentra actualmente.

Interior del nuevo restaurante. E.E.

En el interior disponen de 16 mesas, con una capacidad de unas 60 o 65 personas, además de las tres mesas disponibles en la terraza para “cuando llegue el buen tiempo”.

Por último, sobre las expectativas que tiene con esta apertura, el siciliano espera “que sea bien recibida la idea”, así como que a la gente le guste mucho. Algo para lo que todo su equipo se esforzará: “Haremos lo máximo que está en nuestras manos para lograrlo”.