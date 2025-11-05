Abre un nuevo supermercado en Zaragoza: una tienda con 300 metros cuadrados y más de 2.000 artículos

BonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo que permite una integración vertical completa sin intermediarios, ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Zaragoza. En concreto, se trata de un traslado, pues cambia la ubicación de una de sus tiendas.

El nuevo establecimiento se instala en El Gancho, en la calle Santa Lucía, 6, en Zaragoza, ubicada muy cerca del anterior establecimiento en la calle Santa Lucía, 1, que cierra sus puertas.

Esta tienda, que formaba parte de la red de establecimientos de la compañía desde 1997, cambia de ubicación para adaptarse a las crecientes necesidades de los clientes.

El traslado representa un salto cualitativo en el espacio y la imagen de la tienda, con una distribución pensada para ofrecer una compra más completa y cómoda a los vecinos del barrio. La nueva tienda ofrecerá una gama de productos más amplia, con aproximadamente 2.400 artículos (antes 1.400), y aumenta la superficie de venta hasta los 296 m² (antes 133 m²), mejorando la experiencia de compra.

Los nuevos murales y la ampliación del espacio permiten mostrar mejor la gama de productos secos, mientras que el ambiente renovado aporta una imagen más moderna.

Compromiso con Aragón

Como muestra de su compromiso con el territorio, BonÀrea continúa ampliando su presencia en Aragón, ofreciendo productos de proximidad y apostando por la relación calidad-precio que caracteriza a la marca. Este establecimiento es uno de los 37 que BonÀrea tiene en la ciudad de Zaragoza y forma parte de la red de 47 tiendas en la comarca, siendo la 67.ª tienda en la provincia.

Además, el responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea, Jordi de Mingo, justifica la importancia del cambio: "Este traslado nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de los vecinos y ofrecer un espacio más amplio y funcional, con una gama de productos renovada y más completa".

Por otro lado, valora "la oportunidad de consolidar nuestra apuesta por el territorio y la proximidad, facilitando que los clientes encuentren todo lo que necesitan en un mismo establecimiento y reforzando nuestra vocación de servicio al barrio y a la comunidad local".

El nuevo establecimiento contará con dos nuevos trabajadores, hasta un total de seis, y el horario comercial será de lunes a sábado de 9.00 a 21.00, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00.