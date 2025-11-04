Zaragoza busca su mejor tapa entre 153 establecimientos: vuelve el concurso de tapas más antiguo de España

Si hay algo que no falta en las barras de bares o restaurantes y que es capaz de unir los gustos de toda la sociedad, son las tapas. Se pueden encontrar de diferentes tamaños, con diferentes combinaciones y aspectos, tradicionales u otras innovadoras.

Para poner en valor la calidad gastronómica de Zaragoza, cada año la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia organiza su tradicional concurso de tapas, el más antiguo de España.

Así pues, este martes 4 de noviembre se ha presentado en el Teatro Principal de Zaragoza la trigésima edición. El acto ha contado con el presidente de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles Gracia; la jefa del Servicio de Promoción y Calidad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Pilar Abad; la diputada provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Cristina Palacín; y el director gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García.

La edición de este 2025 se celebra del jueves 6 al domingo 16 de noviembre (ambos incluidos), con algunas novedades y un nuevo récord de participación. En total, 153 establecimientos se han apuntado al certamen, uno más que en 2024, de los cuales, 35 son de la provincia, frente a los 28 de la pasada edición.

Cada establecimiento puede participar con un mínimo de una tapa y un máximo de 5 y en el concurso de este año se podrán degustar más de 200 tapas. Todas ellas tienen un precio cerrado de 4 euros, además de la consumición (vino, agua, caña o refresco) y el dinero va íntegramente para el establecimiento.

Los bares deberán tener un cartel identificativo, la tapa en el mostrador o vitrina y estará disponible, al menos, de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30.

Durante estos días, el público tiene un papel muy importante, ya que podrá votar a través de la página web del concurso reconocimientos en diferentes categorías: la tapa más popular, la tapa de la provincia, la tapa apta para celiacos, la más sostenible, la tapa casquería IGP ternasco de Aragón, la mejor barra y el mejor servicio.

En este aspecto, una de las novedades de este 2025 es la incorporación de la categoría de tapa de Casquería IGP Ternasco de Aragón.

Igualmente, en la web se podrán encontrar las fotografías y filtrar por distritos y por tapas para celiacos para facilitar la búsqueda.

Consumir tiene premio

Si todavía hay alguien que duda en acercarse a probar las propuestas, desde Cafés y Bares ofrecen aún más motivos. Según han explicado este martes, las 60.000 primeras consumiciones recibirán un rasca con el que podrán optar a distintos premios, desde lotes de productos de Ambar y Coca Cola a café de El Tostadero, quesos TGT, jamón de Teruel, visitas a bodegas, curso de cocina o tapa gratis para dos personas a canjear durante el desarrollo de la fase del concurso.

Además, a través de sorteos en redes sociales, los zaragozanos pueden obtener un ejemplar del libro ‘La Zaragoza contemporánea, desde la Barra del Bar’.

Y como viene ocurriendo en las últimas ediciones, también habrá pasaportes para reunir sellos de los diferentes establecimientos y optar a lotes de vino de 'Grandes Vinos y Viñedos'. En concreto, para lograrlo será necesario visitar al menos uno de los bares de 7 de los 9 distritos.

Presentación este martes del XXX Concurso de Tapas. E.E.

Los distritos de Zaragoza capital son los siguientes: Casco Histórico; Centro; Las Fuentes/San José/Torrero/Parque Venecia; Universidad/Casablanca/Valdespartera; Margen Izquierda/Actur; Almozara/Delicias/Miralbueno/Casetas.

Por su parte, en la provincia hay otros tres: Cadrete, Épila, Cuarte de Huerva, Villanueva de Gállego, María de Huerva, San Gregorio, Alagón Muel, Burgo de Ebro; Cariñena; Calatayud.

Fases y premios

En la fase de concurso, del 6 al 16 de noviembre, un jurado ad hoc por cada distrito selecciona a cinco semifinalistas de entre las mejores tapas y banderillas.

La semifinal tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre, y los semifinalistas presentarán su tapa ante un jurado profesional formado por cinco expertos en el Centro de Formación de Cafés y Bares, seleccionando a veinticinco finalistas.

Finalmente, el 1 de diciembre se celebrará la gran final con una gala de entrega de premios. El premio gordo es el de Mejor tapa 2025 con oro, plata y bronce.

Sin embargo, habrá también menciones a la tapa más original, tapa mediterránea, tapa aragonesa, tapa elaborada con jamón de Teruel D.O.P y banderilla fría con palillo.

Potencial social y económico

Durante la presentación del concurso se ha destacado el importante papel de la hostelería, tanto en el aspecto social como en el económico.

Así pues, Pilar Abad ha señalado que “en cada bocado” se descubre que “la cocina aragonesa se reinventa cada día”, así como que Aragón tiene un “gran patrimonio agroalimentario”.

Por su parte, Cristina Palacín, ha valorado que 35 participantes sean de la provincia. “Este concurso permite que los bares de la provincia se equiparen a los de la capital”, ha añadido.

En la misma línea, José Francisco García ha destacado el poder de la gastronomía en el turismo: “Nos dais el material para que Zaragoza crezca. El turismo no es solo hacer campañas. El turismo aglutina el producto propio, cohesiona a los empresarios, sirve de cohesión territorial”.

En definitiva, como se suele decir en estas ocasiones. Nos vemos en los bares.