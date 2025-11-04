Melina, propietaria de un nuevo restaurante que abre en Zaragoza: "Paramos a comer un día aquí y surgió la idea"

La gastronomía latinoamericana gana cada vez más terreno en las calles de nuestro país, también en Zaragoza. En la capital aragonesa han abierto en los últimos meses nuevos restaurantes de comida peruana, mexicana o venezolana. Y pronto llega un nuevo establecimiento que trae el sabor de Ecuador.

Se trata de El Ñaño, una cadena de restaurantes ecuatorianos que nació en 2001 y triunfa en Barcelona y Madrid con diferentes locales de gestión familiar. En el caso de Zaragoza, Melina es la propietaria del primero (su madre y su hermano lo son en Madrid y Barcelona).

“Siempre hemos querido expandirnos, darnos a conocer y, sobre todo, dar a conocer la comida de nuestro país. Ya que se ha dado la oportunidad, estamos agrandando los restaurantes”, justifica Melina sobre su llegada a la ciudad.

Sin embargo, la apertura en Zaragoza no fue planeada, sino de casualidad. “Fue aquí porque iba camino para Fátima y paramos a comer aquí. Hubo un comentario entre los que estábamos comiendo y de ahí salió que sí, que abríamos. Y en dos semanas ya teníamos el local”, desvela la responsable.

El Ñaño todavía no tiene una fecha concreta de apertura, pero Melina plantea que sea el próximo viernes 21 de noviembre, ya que su hermano tiene que irse a Miami (Estados Unidos) para otra apertura y será antes.

Para todos los que quieran descubrir el restaurante, se ubica en el barrio del Actur, al lado del centro comercial GranCasa, en el mismo local en el que estaba hace un tiempo la arrocería Rusiente. En concreto, la localización es la avenida María Zambrano, 21 (con entrada por Gertrudis Gómez de Avellaneda).

Oferta gastronómica

En cuanto a la oferta de El Ñaño, evidentemente, se centra en la comida ecuatoriana. Sin embargo, Melina destaca que no es solo para el público de su país, sino que buscan atraer al público internacional.

Comida de El Ñaño.

“Tenemos mucha variedad de platos para todo el público, no solamente para el latino. En los restaurantes de Barcelona tú puedes ver que entra el chino, el árabe, el alemán, el español, el ecuatoriano, el colombiano o quien sea”, detalla la propietaria.

Además, considera que su restaurante es muy diferente a otros del sector porque es el sabor auténtico de la gastronomía ecuatoriana, de calidad y todos los días sirven comida fresca. Esto es algo que la familia señala que el público lo valora y por eso le han “acogido bastante bien”.

Cabe mencionar que ofertan un menú del día por 16,50 euros que incluye primer plato, segundo, bebida y café o postre.

Por último, como principales opciones de platos, se puede encontrar el ceviche, el famoso encebollado, caldos, el chaulafán, dorada frita o un arroz con aguacate y pollo.

Con mucho mimo y cuidado, El Ñaño espera conquistar a los vecinos de Zaragoza, como ya ha hecho en otras ciudades e incluso con el famoso streamer Ibai Llanos, que se atrevió a probar su encebollado.