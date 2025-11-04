David (24), zaragozano que lleva dos años en Australia: "Pagué 5.000 dólares de impuestos y me devolvieron 3.200"

Muchos jóvenes se sienten asfixiados con el ecosistema laboral español, donde encontrar un trabajo cerca de casa y que pague un buen sueldo puede suponer para depende de qué profesiones todo un quebradero de cabeza. Por ello, cada vez se están popularizando más las historias personales de aquellos valientes que lo dejan todo en busca de una mejor calidad de vida.

David Izquierdo, natural de Lécera, un pequeño pueblo de 600 habitantes en la provincia de Zaragoza, es uno de ellos. Tras completar sus estudios de barbería y trabajar durante tres años en la capital aragonesa, una mala relación con su jefe y una ruptura sentimental le llevaron a tomar una decisión drástica. Dejarlo todo y probar suerte en el país de los canguros y los koalas.

Dos años más tarde de tomar esa decisión, David conoce bien las diferencias entre el mercado laboral español y el australiano, tanto desde la experiencia de trabajar por cuenta ajena como siendo autónomo.

Pese a guardar ciertos parecidos, el sistema laboral australiano tiene sus peculiaridades: "Tienes el contrato normal de 40 horas fijas, pero también existe el ‘contrato casual’, muy común entre inmigrantes”, contaba para Aragoneses por el mundo, donde fue entrevistado la pasada temporada.

Este tipo de acuerdo no garantiza un número fijo de horas semanales, aunque ofrece mayor libertad y una remuneración más alta. “En mi caso cobraba 32 euros por hora de lunes a viernes, 40 los sábados y 47 los domingos”, detallaba para Aragón TV.

Ya no solo en el sueldo, la diferencia también es notable a la hora de declarar impuestos. En uno de sus vídeos más recientes, el zaragozano comparaba de forma directa la carga impositiva entre España y Australia.

La figura del 'Tax Return' en Australia

“La diferencia de pagar impuestos en España y en Australia no tiene ningún sentido”, afirmaba sin rodeos. En su caso, a lo largo de estos dos años, ha trabajado tanto como empleado (bajo el sistema TFN) como por cuenta propia (ABN), lo que le ha permitido conocer ambas caras de la moneda. “Por ser autónomo no pagas ni un duro, nunca. Eso de la tasa de autónomos no existe”, recalca.

Además, según detalla: “Si ganas de 0 a 18.000, no pagas nada”, comenta. Otra de las grandes diferencias con España, donde si cobras 18.000 euros brutos al año, pagas de IRPF 3.697,5 €.

Otro de los aspectos que más sorprenden es que en Australia existe una figura llamada 'Tax Return', un proceso anual de devolución de tasas que permite recuperar parte de los impuestos pagados.

Durante su estancia en el país, ha acumulado unos ingresos totales de 42.000 dólares australianos, de los cuales solo ha pagado 5.000 en impuestos, aproximadamente un 12%. Pero lo que más le sorprendió llegó con la devolución: “De esos 5.000 que pagué, me han devuelto 3.200. De los 42.000 dólares que he ganado solo 1.800 dólares han sido para impuestos".

Eso sí, hay que aprender a usar el Tax Return, ya que según sus cálculos la cantidad a devolver fue de 800 dólares. Gracias a la ayuda de una empresa especializada en impuestos multiplicó por cuatro sus predicciones. "Que te devuelvan 3.200$ por la cara está increíble", añade.

Por ahora, este joven zaragozano continúa mostrando su día a día desde Gold Coast, a más de 15.000 kilómetros de su hogar. Forma parte de los más de 2,8 millones de españoles que han hecho las maletas para buscar oportunidades fuera del país, aunque en su caso y basándonos en los números, la distancia parece haberle llevado a una vida mejor.