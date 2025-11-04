Se buscan vecinos en este pueblo de 250 habitantes cerca de Zaragoza: casas desde 15.000 euros y empleo

Las grandes capitales de provincia siempre se han concebido por los habitantes de los pueblos como una tierra de oportunidades, donde los planes y el empleo son mucho más abundantes que en pequeñas poblaciones. No obstante, muchos 'urbanitas' buscan últimamente todo lo contrario, una vida de paz, tranquilidad y sin prisas en un entorno de cuento.

Para enfrentar la despoblación, muchos municipios españoles se han sumado a iniciativas como 'Hola Pueblo' o 'Vente a vivir a un pueblo'. Ejemplo de ello es Santa María de Huerta, un bonito pueblo soriano que se encuentra muy cerca de la frontera de Aragón.

Este municipio, como tantos otros, busca atraer familias y emprendedores que se animen a mudarse a la localidad, poniendo todo de su parte: casas a precios impensables en una ciudad y oportunidades laborales.

Precio de la vivienda en Santa María de Huerta

Mientras que en Zaragoza capital la vivienda sigue subiendo su valor en el mercado, con 2.095 €/m2, en Santa María de Huerta, los precios se mantienen estables, casi viéndose triplicados con esta cifra. Actualmente, según 'RealAdvisor' el precio por metro cuadrado de la localidad se sitúa en los 444 euros.

En cuanto a las casas y a las opciones disponibles vemos que las viviendas arrancan en los 15.000 euros. Eso sí, en el caso de esta vivienda y cómo es normal en este tipo de poblaciones, se requerirá una... o dos manos de pintura. "Vivienda ideal para reformar y ponerla al gusto", se detalla en el anuncio de la misma.

La siguiente opción es un piso por 35.700 euros, con dos habitaciones y 74 metros cuadrados, en el cual no hace falta reforma ninguna.

Exterior del piso por 35.700 € en Santa María de Huerta y salón Idealista

En lo relativo al alquiler, según se asegura en la plataforma 'Venta a Vivir a un Pueblo' hay opciones que arrancan desde los 300 euros al mes.

Con estos precios tan llamativos, equivalentes a lo que valdría una entrada para un piso mediocre en Zaragoza capital, convierten a Santa María de Huerta en un destino perfecto para el retiro o para una nueva vida comprando una vivienda o, por qué no, para inversores que busquen este tipo de chollos inmobiliarios.

Empleo en Santa María de Huerta

Con una simple búsqueda de empleo en Google te das cuenta del potencial que tiene esta localidad. Son numerosas las oportunidades laborales que hay publicadas en diversas plataformas de empleo. Desde fontaneros, técnicos de ascensores o técnicos de máquinas vending (ofreciendo 100 euros la hora), hasta ayudantes de cocina o cuidadores de personas mayores.

Asimismo, en 'Vente a vivir a un pueblo' se asegura que hay ayudas y subvenciones públicas para animar a nuevos emprendedores a montar negocios en el municipio.

Así es Santa María de Huerta

Se encuentra en el sureste de la provincia de Soria, junto al límite con Zaragoza, en la comarca de Tierra de Medinaceli. Tiene unos 242 habitantes (2024) y está atravesado por el río Jalón y la Autovía del Nordeste.

Su principal monumento histórico es el Monasterio de Santa María de la Huerta, declarado incluso Monumento Nacional. Fue fundado a mediados del siglo XII por monjes cistercienses y, a lo largo de los siglos, este monasterio ha vivido y superado guerras, exclaustraciones (la más importante en 1835), decadencia y posteriores restauraciones.

Hoy Santa María de Huerta es un pueblo tranquilo y bien comunicado, con servicios de alojamiento y restauración para visitantes, en especial para los que recorren el Camino del Cid.

Para los que deseen mudarse al pueblo, cuenta con todo tipo de servicios para facilitar la vida en él: desde cajeros, supermercados, centros sociales y culturales, parques, bares y restaurantes hasta espacios naturales de gran valor (como los Sabinares del Jalón o la Zona Especial de Protección de Aves).