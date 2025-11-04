Ni Aínsa ni Valderrobres: este es el mejor pueblo cerca de Zaragoza para una escapada en otoño
La localidad es conocida por tener una catedral que guarda la "capilla sixtina española".
Te puede interesar: El pueblo de Aragón favorito por Ferrero Rocher para iluminarlo en Navidad: hay 17 municipios candidatos de toda España
El otoño es una estación perfecta para hacer turismo rural en Aragón. No hace el calor sofocante del verano ni el frío congelador del invierno.
El naranja, el marrón y el amarillo, colores típicos de la época, le dan a los pueblos aragoneses cierto romanticismo, perfecto para una escapada.
Entre los pueblos más bonitos de España, están Aínsa y Valderrobres; no obstante, Tarazona, que está cerca de Zaragoza, resulta perfecto para una salida en coche.
Aragón puede presumir de contar con algunos de los mejores paisajes de naturaleza, pero también con uno de los patrimonios históricos, culturales, naturales y artísticos de mayor valor y mejor conservados de España.
En sus pueblos y ciudades podemos encontrar toda clase de tesoros arquitectónicos de estilos románico, renacentista, mudéjar, barroco...
Entre estos tesoros llenos de historia, podemos encontrar castillos, palacios, torres, iglesias, monasterios, cascos históricos y por supuesto impresionantes catedrales y templos que han podido sobrevivir al paso del tiempo, siendo unos de los mejores testimonios de la historia del arte en España.
Detalles que podemos entrever en sus fachadas e interiores y también en una de las catedrales más singulares y visitadas de Aragón.
En este caso queremos acercarte a la que es conocida como la cuarta ciudad de Zaragoza: Tarazona. Aunque turísticamente a menudo se le denomina 'pueblo' la localidad cuenta con más de 10.000 habitantes.
Esta localidad ha sido considerada como uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Zaragoza por National Geographic y en ella, además de un casco histórico espectacular, también se encuentra su singular catedral.
Se trata de la Catedral de Santa María de la Huerta, una catedral que cuenta con numerosos espacios diferenciados por todos los estilos artísticos que se han dado en España desde este siglo.
Un templo gótico y de estilo francés que cuenta también con un legado mudéjar y renacentista único. Es más, en el interior se encuentra lo que se ha denominado la "Capilla Sixtina del Renacimiento español" por su rico artesonado.
National Geographic ha incluido Tarazona entre los 100 pueblos más bonitos de España y ha destacado que pasear por sus calles supone "dar con otros monumentos históricos como las Casas Colgadas, la renacentista Plaza de España o el fastuoso Palacio Episcopal".
Qué ver en Tarazona
Tarazona es una de esas localidades en Aragón que merecen una escapada en cualquier época del año y sobre todo en otoño. A los pies del Moncayo, este rincón es un destino lleno de historia, patrimonio y encanto.
Pasear por sus calles en otoño permite disfrutar de su arquitectura, su legado cultural y el ambiente tranquilo de esta ciudad aragonesa donde convivieron las tres culturas: cristiana, judía y musulmana.
-
Plaza de España y Ayuntamiento
La Plaza de España es el centro de la vida en Tarazona. En ella destaca el Ayuntamiento, un edificio renacentista con una decoración escultórica única. Su fachada muestra un friso que representa la marcha de Carlos V tras su coronación, uno de los elementos más reconocibles de la ciudad.
-
Casas colgadas y barrio de la Judería
Las casas colgadas, construidas sobre la antigua muralla medieval, forman una de las imágenes más típicas de Tarazona. Muy cerca se encuentra el barrio de la Judería, uno de los mejor conservados del norte de España, con calles estrechas y un trazado que refleja la convivencia de culturas durante siglos.
-
Palacio Episcopal
Este palacio se levanta sobre una antigua fortaleza musulmana y combina estilos gótico, mudéjar, renacentista y barroco. En su interior destacan la monumental escalera, el Salón de los Obispos y los grafitis históricos conservados en las antiguas cárceles.
-
Plaza de Toros Vieja
Construida en 1792, esta plaza de forma octogonal es una de las más singulares de España. Además de su función original, está formada por viviendas y hoy se utiliza como espacio para actos y eventos culturales.
-
Catedral de Santa María de la Huerta
La catedral de Tarazona es uno de sus principales atractivos. Combina elementos góticos, mudéjares y renacentistas. En su interior sobresalen las grisallas de la cúpula y la bóveda de la capilla mayor, comparadas con la Capilla Sixtina, así como su claustro mudéjar, de gran valor artístico.
-
Mezquita de Tórtoles
Este edificio es uno de los pocos ejemplos de mezquitas construidas durante época cristiana. Su exterior es sobrio, pero conserva una rica decoración interior, descubierta en 1980, que refleja la influencia islámica en la zona.
-
Ruta del Patrimonio Industrial
La ciudad cuenta también con una ruta dedicada a su pasado industrial, que permite conocer fábricas y talleres de los siglos XVIII al XX relacionados con la producción textil, de fósforos y otras industrias que impulsaron el desarrollo local.