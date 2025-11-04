Ni Aínsa ni Valderrobres: este es el mejor pueblo cerca de Zaragoza para una escapada en otoño

El otoño es una estación perfecta para hacer turismo rural en Aragón. No hace el calor sofocante del verano ni el frío congelador del invierno.

El naranja, el marrón y el amarillo, colores típicos de la época, le dan a los pueblos aragoneses cierto romanticismo, perfecto para una escapada.

Entre los pueblos más bonitos de España, están Aínsa y Valderrobres; no obstante, Tarazona, que está cerca de Zaragoza, resulta perfecto para una salida en coche.

Aragón puede presumir de contar con algunos de los mejores paisajes de naturaleza, pero también con uno de los patrimonios históricos, culturales, naturales y artísticos de mayor valor y mejor conservados de España.

En sus pueblos y ciudades podemos encontrar toda clase de tesoros arquitectónicos de estilos románico, renacentista, mudéjar, barroco...

Entre estos tesoros llenos de historia, podemos encontrar castillos, palacios, torres, iglesias, monasterios, cascos históricos y por supuesto impresionantes catedrales y templos que han podido sobrevivir al paso del tiempo, siendo unos de los mejores testimonios de la historia del arte en España.

Detalles que podemos entrever en sus fachadas e interiores y también en una de las catedrales más singulares y visitadas de Aragón.

Catedral de Santa María de la Huerta, Tarazona. Juan Carlos Gil Ballano

En este caso queremos acercarte a la que es conocida como la cuarta ciudad de Zaragoza: Tarazona. Aunque turísticamente a menudo se le denomina 'pueblo' la localidad cuenta con más de 10.000 habitantes.

Esta localidad ha sido considerada como uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Zaragoza por National Geographic y en ella, además de un casco histórico espectacular, también se encuentra su singular catedral.

Se trata de la Catedral de Santa María de la Huerta, una catedral que cuenta con numerosos espacios diferenciados por todos los estilos artísticos que se han dado en España desde este siglo.

Interior de la catedral de Tarazona

Un templo gótico y de estilo francés que cuenta también con un legado mudéjar y renacentista único. Es más, en el interior se encuentra lo que se ha denominado la "Capilla Sixtina del Renacimiento español" por su rico artesonado.

National Geographic ha incluido Tarazona entre los 100 pueblos más bonitos de España y ha destacado que pasear por sus calles supone "dar con otros monumentos históricos como las Casas Colgadas, la renacentista Plaza de España o el fastuoso Palacio Episcopal".

Qué ver en Tarazona

Tarazona es una de esas localidades en Aragón que merecen una escapada en cualquier época del año y sobre todo en otoño. A los pies del Moncayo, este rincón es un destino lleno de historia, patrimonio y encanto.

Pasear por sus calles en otoño permite disfrutar de su arquitectura, su legado cultural y el ambiente tranquilo de esta ciudad aragonesa donde convivieron las tres culturas: cristiana, judía y musulmana.