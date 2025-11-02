El pueblecito de 400 habitantes en Teruel que es un paraíso para hacer senderismo y coger setas en otoño

Con la temporada de setas ya comenzada en Aragón, muchos son los que se preguntan cuáles son las zonas de la región que son un acierto seguro, en cuanto a la recolección de setas se refiere.

No es un tema menor, ya que en los pueblos hay auténticas luchas entre los aficionados a la micología. Muchos no quieren desvelar sus ‘cados’, reservándose lugares secretos en el monte desconocidos por el resto de vecinos o turistas.

Aunque encontrar este tipo de zonas es muy complicado, ya que sólo los autóctonos los conocen, hay lugares de Aragón que llevan implícita la palabra ‘setas’. Ejemplo de ello son el Valle de Tena en Huesca, toda la zona del Moncayo en Zaragoza y, en lo que respecta a Teruel, la Sierra de Albarracín así como Gúdar y Javalambre.

Bronchales, Teruel

En lo alto de la Sierra de Albarracín, a 1.569 metros de altitud, se encuentra Bronchales, un pequeño municipio turolense que presume de ser uno de los pueblos más elevados de España.

Con apenas 400 habitantes, este lugar guarda una historia que se remonta a los íberos y romanos, pero hoy su atractivo principal está en sus pinares infinitos, los cuales esconden multitud de setas durante el otoño.

Aquí, el rebollón o níscalo es el gran protagonista, aunque no es el único que brota entre los senderos. También aparecen el boletus, el rebozuelo, la babosa negra, la seta de cardo o el marzuelo, entre otras especies que hacen de la zona un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y la buena mesa.

Pasear por Bronchales no solo es una experiencia micológica, también es una vuelta al pasado. El pueblo conserva un casco antiguo de piedra y madera, con soportales medievales y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción como emblema. Desde lo alto, la ermita de Santa Bárbara ofrece una de las vistas más espectaculares del entorno, con panorámicas que justifican cualquier escapada.

Además es un pueblo relativamente cómodo para visitar desde capitales de provincia como Zaragoza, estando a una hora y media en coche.

Bronchales Ayuntamiento de Bronchales

Permiso de recolección

Quienes planeen adentrarse en los montes de la Sierra de Albarracín deben tener en cuenta que la recolección de setas requiere un permiso. En lugares como Bronchales o Villar del Cobo, el más habitual es el permiso diario, válido por una jornada natural, con un coste de cinco euros y un límite de cinco kilos por persona.

También existen opciones semanales y anuales, una alternativa muy práctica para quienes disfrutan repitiendo escapadas a lo largo de la temporada.