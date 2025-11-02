Eduardo, profesor con más de 30 años de experiencia: "En una clase de 25 alumnos, 12 tienen niveles distintos"
El docente reclama más inversión y estabilidad ante aulas cada vez más diversas y el aumento de la burocracia en los centros escolares.
Te puede interesar: Ricardo Pacheco, el banquero suizo que trabaja en Zaragoza: "En Suiza en banca se pueden ganar unos 70.000 euros fácil"
El profesorado aragonés ha perdido alrededor del 20% de su poder adquisitivo desde 2010, según el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA).
El IPC en Aragón ha subido un 34,7% frente a un aumento salarial del 14,5%, lo que ha generado una gran brecha entre precios y sueldos. STEA estima que un profesor con 15 años de antigüedad ha dejado de percibir más de 58.000 euros.
Sin embargo, a pesar de que la cuestión económica es "real e importante"; Eduardo Esteban, profesor zaragozano, miembro de STEA, afirma que hay otros factores que preocupan y afectan gravemente al sector.
El docente con más de 30 años en las aulas, imparte matemáticas y advierte que en la última década ha notado la llegada de un alumnado "más diverso, más complejo y con realidades socioeconómicas muy distintas".
El problema ya no es sólo la ratio, sino la amplitud de niveles dentro del aula. "En una clase de a lo mejor 25 alumnos, 12 tienen niveles distintos y necesidades específicas", ha afirmado el profesor.
Atender esta diversidad con adaptaciones curriculares resulta "muy difícil" y es "muy duro y complicado" lograr una atención personalizada.
A la diversidad dentro del aula hay que añadir la burocracia y la adaptación curricular, lo que supone una "situación diaria que genera estrés y una carga psicológica" importante para el profesorado.
Según el docente, la dificultad de atención es la causa de otros problemas en el aula, como la disrupción y el mal comportamiento, ya que si el nivel que se trata no se adapta a las necesidades del estudiante, estos "se aburren y se distraen" buscando además la complicidad de los compañeros, fomentando la falta de atención.
Además, esta complejidad se suma a una baja inversión en educación, "el porcentaje del PIB dedicado es muy bajo" y a una alta carga burocrática, lo que provoca "cansancio en el profesorado de la pública".
Esta suma de factores está causando una "gran deserción a otras comunidades o trabajos", lo cual se refleja en la dificultad para cubrir vacantes en materias troncales como Lengua y Matemáticas.
En el caso concreto de Matemáticas, los profesionales son más codiciados en el mercado laboral privado.
"Antes, al terminar la carrera de matemáticas opositabas a maestro, pero ahora muchas empresas necesitan este perfil para los análisis de datos y demás", ha explicado Eduardo, lo que dificulta la cobertura de plazas en educación.
Para revertir la situación, el profesorado exige a las administraciones que apuesten "en serio por la educación y no solo de palabra, que haya cierta estabilidad con las leyes educativas, y se aumente la inversión", ofreciendo una mayor formación, no solo para poder atender a niños con necesidades diferentes, sino también para mejorar la competencia digital de los maestros.