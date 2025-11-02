Eduardo, profesor con más de 30 años de experiencia: "En una clase de 25 alumnos, 12 tienen niveles distintos"

El profesorado aragonés ha perdido alrededor del 20% de su poder adquisitivo desde 2010, según el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA). El IPC en Aragón ha subido un 34,7% frente a un aumento salarial del 14,5%, lo que ha generado una gran brecha entre precios y sueldos. STEA estima que un profesor con 15 años de antigüedad ha dejado de percibir más de 58.000 euros. Sin embargo, a pesar de que la cuestión económica es "real e importante"; Eduardo Esteban, profesor zaragozano, miembro de STEA, afirma que hay otros factores que preocupan y afectan gravemente al sector.

La principal preocupación del maestro se centra en el deterioro de las condiciones laborales diarias debido a la creciente complejidad del alumnado.

El docente con más de 30 años en las aulas, imparte matemáticas y advierte que en la última década ha notado la llegada de un alumnado "más diverso, más complejo y con realidades socioeconómicas muy distintas".

"La burocracia y la adaptación curricular, provocan una situación diaria que genera estrés y carga psicológica al profesorado"

El problema ya no es sólo la ratio, sino la amplitud de niveles dentro del aula. "En una clase de a lo mejor 25 alumnos, 12 tienen niveles distintos y necesidades específicas", ha afirmado el profesor. Atender esta diversidad con adaptaciones curriculares resulta "muy difícil" y es "muy duro y complicado" lograr una atención personalizada.