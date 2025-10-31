El pueblo 'encantado' de Huesca con 230 habitantes donde se celebró el último gran juicio contra las brujas

Si hablamos de pueblos 'encantados' en Aragón, a todos se nos vienen a la cabeza historias escabrosas sobre municipios como Trasmoz, el único pueblo de España excomulgado por la iglesia católica, o Belchite Viejo, cuyas pocas edificaciones representan la magnitud que tuvo la Guerra Civil en la localidad, ahora supuestamente lleno de fantasmas.

Cada pueblo de Aragón cuenta una historia, y qué mejor momento que ahora en Halloween para recordar la historia de Laspaúles, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca con alrededor de 230 vecinos que guarda entre sus calles leyendas que te pondrán los pelos de punta.

A este respecto, la propia web de Turismo de Aragón define la localidad como "pueblo pirenaico envuelto en historias de brujas y leyendas". Razón no les falta.

Historia de las brujas en Laspaúles (Huesca)

Este rincón de Huesca, rodeado de praderas y bosques, fue escenario hace más de cuatro siglos de uno de los mayores juicios por brujería documentados en España. Un episodio que marcó para siempre la memoria colectiva del valle y que aún hoy atrae a cientos de curiosos cada año.

El caso permaneció enterrado durante siglos hasta que, en 1981, un hallazgo fortuito cambió la historia del pueblo. El entonces párroco de Laspaúles, Domingo Subías, encontró escondidos en el campanario de la iglesia entre 1.000 y 1.200 manuscritos del siglo XVI. Aquellos documentos, que fueron enviados a la Universidad de Heidelberg para verificar su autenticidad, revelaban con detalle los procesos y ejecuciones de veinticuatro mujeres acusadas de brujería en 1593.

La lectura de esos textos sacó a la luz un episodio estremecedor que, hasta entonces, había permanecido sepultado en el olvido. Los escritos relataban acusaciones de envenenamientos, secuestros de niños para rituales, la fabricación de ungüentos prohibidos e incluso el uso de restos humanos para preparar venenos. El descubrimiento puso nombre y contexto a una de las cazas de brujas más terribles del Pirineo.

Antes de ser condenadas, las mujeres fueron sometidas a brutales torturas con el objetivo de obtener confesiones. Se las colgaba por las muñecas atadas a la espalda, a veces con una piedra adicional para intensificar el dolor.

Muchas de ellas eran curanderas o sanadoras, mujeres que conocían las plantas y los remedios naturales, y que fueron acusadas de causar desgracias o de tener pacto con el diablo.

Carlos Garcés, investigador, explicó en el programa Cuarto Milenio que, a diferencia de lo que se suele creer, Aragón y Cataluña fueron los territorios donde la caza de brujas alcanzó mayor virulencia, más incluso que en el País Vasco o Navarra. Solo en la provincia de Huesca se calcula que entre 1461 y 1645 fueron ejecutadas unas 120 mujeres acusadas de brujería.

Laspaúles, referencias a las brujas Turismo de Aragón

Hoy, el recuerdo de aquellas víctimas forma parte del patrimonio cultural de Laspaúles. En el municipio se encuentra el Parque Temático de las Brujas, un recorrido al aire libre que recrea los hechos y escenarios donde se desarrollaron los juicios, así como el Museo de la Tortura, que expone más de sesenta réplicas de instrumentos usados para quebrar la voluntad de los acusados.

A pesar de la dureza de su historia, el pueblo ha sabido transformar la tragedia en memoria. Laspaúles mantiene viva la historia de aquellas mujeres, símbolo de una época dominada por el miedo, la ignorancia y la intolerancia.