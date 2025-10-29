Este es el restaurante 'Michelin' más caro de Aragón: menús de 200 euros y con listas de espera que duran meses

A pocos minutos del centro de Zaragoza se esconde uno de los restaurantes más afamados y singulares de la comunidad. No tiene grandes campañas de marketing ni se encuentra en la zona más transitada de la ciudad, pero su nombre, 'Gente Rara', se ha convertido en todo un sinónimo de la alta cocina aquí en Aragón.

Las reseñas, prácticamente en su mayoría, hablan por sí solas: "La verdad, sin palabras, todo exquisito y una experiencia que al principio de la velada es un poco extraña pero conforme van pasando los platos vas entrando en calor y disfrutas cada vez más", comenta Cristóbal.

Eso sí, no es para todos los públicos. Si tienes pensado ir a este restaurante debes ser un amante de la alta cocina y sobre todo, aventurero a la hora de probar sabores nuevos que se salen de lo habitual. También, por supuesto, el precio es una barrera de entrada para muchos.

Menús de Gente Rara y sus precios

Normalmente suelen publicarse rankings sobre cuáles son los restaurantes con estrella Michelin más económicos, ya que suelen ser más accesibles para el gran público. Con este mérito, nuevo rey indiscutible de Aragón es Casa Arcas, ubicado en el pueblo oscense de Villanova, ofreciendo un menú Michelin por tan sólo 46 euros.

En el polo opuesto de la lista se encuentra el menú 'Lunático + Armonía Líquida', del restaurante Gente Rara, el cual tiene un precio de 220 euros por persona y se sitúa, por el momento, en el podio número uno como el menú más caro de Aragón. Desde el propio restaurante no dan datos sobre los productos y platos que van a usarse, con el objeto de 'desafiar el límite de los sentidos gustativos y olfativos', según señalan en la propia web.

Sin embargo, pese a no saber a ciencia cierta los productos, el menú consta de entre 24 y 26 pases de comida, bien acompañados por hasta 11 tipos de vino y bebidas.

Así mismo, con precios inferiores, puede disfrutarse de:

Menú “Chalado” , por 85 euros , el cual ofrece entre 15 y 17 pases en una experiencia de aproximadamente dos horas y media.

Menú Chalado + Armonía Líquida , por 170 euros y hasta 17 pases.

Por último, el Menú Lunático, valorado en 110 euros y compuesto de 20 pases a disfrutar en una experiencia de tres horas y media.

Hace un tiempo, el influencer gastronómico más popular de toda España @cenandoconpablo, visitó este restaurante después de estar más de un año en listas de espera. A día hoy, es imposible conseguir mesa antes de marzo, abriendo la posibilidad de reservar una mesa a partir de abril de 2026.

Todos los restaurantes con Estrella Michelín de Aragón y sus precios

