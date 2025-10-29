Este es el restaurante 'Michelin' más caro de Aragón: menús de 200 euros y con listas de espera que duran meses
Se encuentra en la calle de Santiago Lapuente, cerca de la Avenida Cataluña, y acumula más de 800 reseñas en Google con un 4,6 de valoración.
A pocos minutos del centro de Zaragoza se esconde uno de los restaurantes más afamados y singulares de la comunidad. No tiene grandes campañas de marketing ni se encuentra en la zona más transitada de la ciudad, pero su nombre, 'Gente Rara', se ha convertido en todo un sinónimo de la alta cocina aquí en Aragón.
Las reseñas, prácticamente en su mayoría, hablan por sí solas: "La verdad, sin palabras, todo exquisito y una experiencia que al principio de la velada es un poco extraña pero conforme van pasando los platos vas entrando en calor y disfrutas cada vez más", comenta Cristóbal.
Eso sí, no es para todos los públicos. Si tienes pensado ir a este restaurante debes ser un amante de la alta cocina y sobre todo, aventurero a la hora de probar sabores nuevos que se salen de lo habitual. También, por supuesto, el precio es una barrera de entrada para muchos.
Menús de Gente Rara y sus precios
Normalmente suelen publicarse rankings sobre cuáles son los restaurantes con estrella Michelin más económicos, ya que suelen ser más accesibles para el gran público. Con este mérito, nuevo rey indiscutible de Aragón es Casa Arcas, ubicado en el pueblo oscense de Villanova, ofreciendo un menú Michelin por tan sólo 46 euros.
En el polo opuesto de la lista se encuentra el menú 'Lunático + Armonía Líquida', del restaurante Gente Rara, el cual tiene un precio de 220 euros por persona y se sitúa, por el momento, en el podio número uno como el menú más caro de Aragón. Desde el propio restaurante no dan datos sobre los productos y platos que van a usarse, con el objeto de 'desafiar el límite de los sentidos gustativos y olfativos', según señalan en la propia web.
Sin embargo, pese a no saber a ciencia cierta los productos, el menú consta de entre 24 y 26 pases de comida, bien acompañados por hasta 11 tipos de vino y bebidas.
Así mismo, con precios inferiores, puede disfrutarse de:
-
Menú “Chalado”, por 85 euros, el cual ofrece entre 15 y 17 pases en una experiencia de aproximadamente dos horas y media.
-
Menú Chalado + Armonía Líquida, por 170 euros y hasta 17 pases.
-
Por último, el Menú Lunático, valorado en 110 euros y compuesto de 20 pases a disfrutar en una experiencia de tres horas y media.
Hace un tiempo, el influencer gastronómico más popular de toda España @cenandoconpablo, visitó este restaurante después de estar más de un año en listas de espera. A día hoy, es imposible conseguir mesa antes de marzo, abriendo la posibilidad de reservar una mesa a partir de abril de 2026.
@cenandoconpablo Esperé 1 año para comer en este Restaurante (SIEMPRE ESTÁ LLENO): Gente Rara en Zaragoza: Es muy dificil Reservar en este Restaurante. Tiene una Estrella Michelin, está en Zaragoza y se llama Gente Rara. Gente Rara es un restaurante galardonado con la prestigiosa Estrella Michelin, situado en el barrio Jesús de Zaragoza y alojado en un antiguo taller mecánico, donde los chefs Cristian Palacio y Sofía Sanz rinden homenaje a la tradición aragonesa reinterpretándola a través de menús degustación como el Chalado y el Lunático, que en cerca de 30 pases revelan sabores familiares –desde carnes pequeñas como conejo y codorniz hasta postres que evocan la nostalgia de la infancia–, todo ello utilizando ingredientes locales de temporada y colaborando estrechamente con proveedores del vecindario, mientras su singular espacio, que combina zonas de aperitivo, la “Especioteca” y un comedor con cocina abierta, junto a una bodega que custodia más de 500 referencias, ofrece una experiencia íntima y sostenible que reafirma su compromiso con la calidad y el bienestar tanto de su equipo como de la comunidad local. Te cuento mi opinión del Restaurante con la cuenta de la comida al final del video :) #zaragoza #restauranteszaragoza ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO
Todos los restaurantes con Estrella Michelín de Aragón y sus precios
Desde los Pirineos hasta el valle del Ebro, la comunidad suma once restaurantes con Estrella Michelin que combinan tradición y vanguardia:
-
Gente Rara (Zaragoza): de 85 € el más barato a 220 € el más caro.
-
La Prensa (Zaragoza): menú degustación por 90 € y menú gastronómico por 120 €.
-
Cancook (Zaragoza): gran menú por 90 €, menú Festival por 120 € y menú Evolución por 150 €.
-
Callizo (Aínsa): menú degustación ‘Piedras’ por 145 € y ‘Tierra’ por 125 €.
-
Tatau Bistro (Huesca): menú “Du Jour” por 98 €.
-
Lillas Pastia (Huesca): menú ‘Carmen’ por 70 € y ‘Lillas Pastia’ por 90 €.
-
Canfranc Express (Canfranc): alrededor de 180 € el precio medio del menú.
-
Hospedería El Batán (Tramacastilla): menú degustación por 140 €.
-
Ansils (Anciles): menú Alta Montaña por 110 € y Monte Bajo por 85 €.
-
Casa Arcas (Vilanova): menú Paseo SL-5 por 46 € (el más económico de Aragón), Sendero PR-7 por 74 €, y Gran Recorrido GR-10 por 92 €.
-
Era de los Nogales (Sardas): menú Recuerdos por 70 € y Ambición por 95 €.