José, chef de un restaurante de Zaragoza: "Desde hace más de 30 años servimos Chistorra de Navarra en el aperitivo"

Zaragoza se prepara para saborear, desde este viernes 31 de octubre hasta el 9 de noviembre, una iniciativa gastronómica pionera: la ‘ChistorRuta’.

Una ruta de tapas en la que participarán cerca de una treintena de bares y restaurantes de la capital aragonesa que pone en valor la IGP Chistorra de Navarra, amparada bajo el sello de calidad Reyno Gourmet.

Esta ruta es novedad, pero la presencia de la chistorra navarra en bares y restaurantes zaragozanos no. "Desde hace más de 30 años servimos en el Restaurante Gayarre Chistorra de Navarra en el aperitivo y la seguimos manteniendo por petición de los clientes", ha reconocido el chef José Ignacio Acirón durante la presentación del evento.

El acto de presentación tuvo lugar ayer en la sede de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y hasta allí se trasladó Alberto Jiménez, presidente de la IGP Chistorra de Navarra y Ana Irurita, secretaria de la IGP, que, junto con el presidente de la asociación zaragozana, José María Marteles, y el secretario, Luis Femia, informaron de la iniciativa al público asistente entre los que se encontraban participantes, empresas elaboradoras y medios de comunicación.

Durante el evento, Alberto Jiménez, presidente de la IGP Chistorra de Navarra, se mostró ilusionado por poder “acercar la calidad de un producto tan nuestro como es la Chistorra de Navarra a la ciudadanía de Zaragoza” y, “contar con su hostelería es la mejor manera de difundir esta joya gastronómica del recetario navarro que gusta a todos los públicos”.

Presentación de la ChistorRuta. E.E

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, destacó "la implicación de la hostelería zaragozana con esta primera edición de la ‘ChistorRuta’, donde se ofrecerán diferentes versiones de pintxos elaborados con uno de los más reconocidos productos de calidad agroalimentaria de nuestros vecinos".

Para la ocasión, Acirón, chef del Restaurante Gayarre desde sus orígenes, ha tenido una alta implicación gastronómica con Navarra, ha sido el encargado de preparar tres tapas distintas elaboradas con este producto con tanto arraigo navarro. Primero, al modo tradicional; después, con una croqueta de Chistorra de Navarra; y, finalmente, en pasta brick de Chistorra de Navarra con crema de queso, que se acompañaron con vinos D.O. Navarra.

Además, ‘Chistorra de Navarra’ estrena con esta iniciativa una nueva web en la que se puede conocer con más detalle toda la información y actualidad sobre este producto navarro de calidad.

Una ruta con sabor y calidad

Durante diez días, los bares y restaurantes participantes ofrecerán al público un pincho exclusivo elaborado con la auténtica IGP Chistorra de Navarra como protagonista.

El formato de ruta animará a los ciudadanos a recorrer los cerca de treinta establecimientos y degustar creaciones originales con la máxima garantía de calidad y sabor.

Elaboraciones con IGP Chistorra de Navarra. E.E

De esta forma, la ‘ChistorRuta’, celebrada por primera vez en Zaragoza, busca acercar este producto de calidad navarra a los consumidores aragoneses y promover su consumo en la hostelería local.

Los establecimientos que participan en esta primera edición son los siguientes: