Cierra una tienda tras 5 años en el centro de Zaragoza: "Con tanto comercio e Internet, esto va cuesta abajo y sin frenos"

Otro negocio del centro de Zaragoza bajará la persiana próximamente. Se trata de la tienda de ropa Makanui, ubicada en la calle Don Jaime, I, número 37, que cerrará definitivamente el próximo sábado 8 de noviembre.

Makanui es una tienda de ropa “diferente”, que apuesta por la moda sostenible y consciente. Así pues, cuando anunció su llegada a Zaragoza a través de redes sociales, describía su deseo de aportar su “granito de arena para reducir el impacto negativo que conlleva la fabricación de ropa”.

Por ello, la mayoría de sus tejidos están hechos con tejidos orgánicos como lino, viscosa o algodón, y además, destinan un 2% de la facturación a la plantación de árboles. Igualmente, usan bolsas recicladas y solidarias hechas con papel de periódico y todos los productos están fabricados en Europa.

“No somos una tienda cualquiera. Queremos ser la moda que equilibra el mundo”, anunciaba en su perfil de Instagram. De hecho, su nombre, Makanui, significa árbol en hawaiano.

Sin embargo, ahora, 5 años después de aquella apertura, la actual propietaria se despide del negocio, ya que se va de Zaragoza.

No obstante, aunque el motivo es ese, la dueña defiende que “con tanto comercio e Internet, así como tiendas chinas, esto va cuesta abajo y sin frenos”. “No soy la única a la que le está pasando”, asegura la emprendedora, que ve cómo cada vez es más difícil sobrevivir en el pequeño comercio.

De esta forma, desde hace unas semanas en su escaparate, decorado de otoño, luce el cartel que publica que hay “descuentos especiales por cierre”.

En su oferta se pueden encontrar diferentes prendas, desde pantalones, faldas, vestidos, camisas, jerséis y chalecos a bolsos o calzado, siguiendo siempre las últimas tendencias.

Adiós a una zapatería

Hace unas semanas se conoció también la despedida de un negocio de toda la vida en el centro de Zaragoza. La mítica zapatería FM Basic, ya que su propietaria, Feli Martínez, se jubila tras 35 años al frente de la tienda.

En su caso, todavía no hay fecha para la despedida y la dueña está pendiente de poder traspasar la tienda.